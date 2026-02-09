Млинці на Масляну варто пекти хоча б раз – це швидко і їх зараз приготує кожен, адже для цього потрібна тільки пательня, повідомляє Тікток Foodblog_kristi. Вдале тісто – половина успіху, тому рецепт на окропі цінують саме за стабільний результат.
Як приготувати млинці на кип'ятку?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 500 мілілітрів молока;
– 250 мілілітрів кип’ятку;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 0,5 чайної ложки соди;
– ванілін або ванільний цукор – для солодких млинців.
Готуємо смачні млинці, які завжди вдаються: відео
Приготування:
- Млинці за цим рецептом виходять тонкими та ніжними, а якщо хочете трохи товстіші – додайте ще 20–30 грамів борошна.
- Перекладіть яйця в миску, додайте сіль і цукор та ретельно перемішайте вінчиком.
- Влийте половину порції молока, всипте борошно й добре вимішайте масу до однорідності без грудочок, після чого додайте решту молока.
- У кип’яток всипте соду, швидко перемішайте та одразу влийте його в тісто, активно розмішуючи. За бажанням додайте ванілін або ванільний цукор.
- Наприкінці введіть рослинну олію, ще раз перемішайте та відставте тісто на 10 – 15 хвилин, щоб воно "відпочило".
- Смажте млинці на добре розігрітій сковороді на середньому вогні, перевертайте лише тоді, коли тісто добре схопиться і краї підрум’яняться.
- Запорука вдалих млинців – рівномірно розігріта, якісна сковорідка, тож не поспішайте. Готуйте із задоволенням і смакуйте з любов’ю.
Чому млинці рвуться і не виходять ніжними?
Найчастіше причина не в інгредієнтах, а в техніці приготування, пише Duesouth. Є кілька типових моментів, які легко пропустити, але саме вони псують результат.
Одна з найпоширеніших помилок – занадто активне вимішування тіста. Коли тісто довго і старанно перемішують, у борошні починає активно працювати глютен. У підсумку млинці стають жорсткими, щільними і легко рвуться під час перевертання.
Тісто варто перемішувати лише до моменту, коли сухі інгредієнти з’єдналися з рідкими. Невеликі грудочки – це нормально. Вони зникнуть уже на сковороді. Чим менше рухів – тим ніжніший результат.
Якщо пательня занадто гаряча, млинець швидко схоплюється знизу, але залишається сирим усередині. Через це він не встигає нормально пропектися і легко рветься. Оптимально розігрівати пательню на середньому вогні кілька хвилин.
Простий тест – крапля води. Вона має шипіти й “бігати” по поверхні, але не зникати миттєво. Надто сильний вогонь тут лише заважає.
