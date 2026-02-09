Млинці на Масляну варто пекти хоча б раз – це швидко і їх зараз приготує кожен, адже для цього потрібна тільки пательня, повідомляє Тікток Foodblog_kristi. Вдале тісто – половина успіху, тому рецепт на окропі цінують саме за стабільний результат.

Як приготувати млинці на кип'ятку?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 500 мілілітрів молока;

– 250 мілілітрів кип’ятку;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 0,5 чайної ложки соди;

– ванілін або ванільний цукор – для солодких млинців.

Готуємо смачні млинці, які завжди вдаються: відео

Приготування:

Млинці за цим рецептом виходять тонкими та ніжними, а якщо хочете трохи товстіші – додайте ще 20–30 грамів борошна. Перекладіть яйця в миску, додайте сіль і цукор та ретельно перемішайте вінчиком. Влийте половину порції молока, всипте борошно й добре вимішайте масу до однорідності без грудочок, після чого додайте решту молока. У кип’яток всипте соду, швидко перемішайте та одразу влийте його в тісто, активно розмішуючи. За бажанням додайте ванілін або ванільний цукор. Наприкінці введіть рослинну олію, ще раз перемішайте та відставте тісто на 10 – 15 хвилин, щоб воно "відпочило". Смажте млинці на добре розігрітій сковороді на середньому вогні, перевертайте лише тоді, коли тісто добре схопиться і краї підрум’яняться. Запорука вдалих млинців – рівномірно розігріта, якісна сковорідка, тож не поспішайте. Готуйте із задоволенням і смакуйте з любов’ю.

Чому млинці рвуться і не виходять ніжними?

Найчастіше причина не в інгредієнтах, а в техніці приготування, пише Duesouth. Є кілька типових моментів, які легко пропустити, але саме вони псують результат.

Одна з найпоширеніших помилок – занадто активне вимішування тіста. Коли тісто довго і старанно перемішують, у борошні починає активно працювати глютен. У підсумку млинці стають жорсткими, щільними і легко рвуться під час перевертання.

Тісто варто перемішувати лише до моменту, коли сухі інгредієнти з’єдналися з рідкими. Невеликі грудочки – це нормально. Вони зникнуть уже на сковороді. Чим менше рухів – тим ніжніший результат.

Якщо пательня занадто гаряча, млинець швидко схоплюється знизу, але залишається сирим усередині. Через це він не встигає нормально пропектися і легко рветься. Оптимально розігрівати пательню на середньому вогні кілька хвилин.

Простий тест – крапля води. Вона має шипіти й “бігати” по поверхні, але не зникати миттєво. Надто сильний вогонь тут лише заважає.

