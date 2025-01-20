Эстетическое наслаждение: это масло из авокадо понравится всем без исключения
Авокадо приобретает все большую популярность как универсальный ингредиент, дополняющий широкий спектр блюд. Он может улучшать салаты, каши и даже десерты. К тому же авокадо можно превратить в домашнее масло, которое в результате получится нежным и особенным на вкус.
Такая масса является вкусной и эстетичной. Ею можно намазать как брускетты для гостей, так и бутерброды для обычного завтрака. Как приготовить масло из авокадо рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм @vasilymishlen.
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Масло из авокадо
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 180 граммов сливочного масла;
– 2 авокадо;
– 3 веточки петрушки;
– 1/3 чайные ложки паприки;
– соль – по вкусу;
– чеснок сухой – по вкусу;
– 2 столовые ложки лимонного сока.
Как приготовить масло из авокадо: смотрите видео
Приготовление:
- Авокадо очистите от кожуры и сердцевины. Петрушку измельчите ножом.
Далее масло сливочное порежьте кубиками. Авокадо, масло, специи, петрушку и сок лимона взбейте блендером до однородности.
- Поставьте массу в холодильник. Когда застынет (примерно 2 часа) – намажьте на хлеб и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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