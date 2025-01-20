Эстетическое наслаждение: это масло из авокадо понравится всем без исключения

Авокадо приобретает все большую популярность как универсальный ингредиент, дополняющий широкий спектр блюд. Он может улучшать салаты, каши и даже десерты. К тому же авокадо можно превратить в домашнее масло, которое в результате получится нежным и особенным на вкус.

Такая масса является вкусной и эстетичной. Ею можно намазать как брускетты для гостей, так и бутерброды для обычного завтрака. Как приготовить масло из авокадо рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм @vasilymishlen. Читайте также Этому рецепту фигура скажет "спасибо": готовим витаминный салат из сельдерея, груши и фундука Масло из авокадо Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 180 граммов сливочного масла;

– 2 авокадо;

– 3 веточки петрушки;

– 1/3 чайные ложки паприки;

– соль – по вкусу;

– чеснок сухой – по вкусу;

– 2 столовые ложки лимонного сока. Как приготовить масло из авокадо: смотрите видео Приготовление: Авокадо очистите от кожуры и сердцевины. Петрушку измельчите ножом. Далее масло сливочное порежьте кубиками. Авокадо, масло, специи, петрушку и сок лимона взбейте блендером до однородности. Поставьте массу в холодильник. Когда застынет (примерно 2 часа) – намажьте на хлеб и наслаждайтесь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и крабовый салат по-новому.