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26 апреля, 16:20
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Очень весенний вкус: как приготовить мед из одуванчиков

Марта Касиянчук

Одуванчики обычно считаются надоедливым сорняком, но все не так – они имеют уникальные свойства и потенциальную пользу. Один из лучших способов использования их преимуществ это изготовление меда из цветов.

Сделать это совсем просто. Существуют различные вариации и технологии приготовления меда из одуванчика, но сегодня 24 Канал делится классическим рецептом.

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Мед из одуванчика

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 штук свежесорванных одуванчиков;
– примерно 1 килограммов сахара;
– 300 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Обработайте одуванчик: помойте и отделите цветы от чашелистиков.
     
  2. Сорванные одуванчики залейте холодной водой. Доведите смесь до кипения и продолжайте кипятить в течение 2 часов.
     
  3. Затем достаньте из цветков сироп для будущего меда. Накройте дуршлаг марлей и положите туда сваренные одуванчики. Хорошо отожмите цветы, чтобы оттуда вышел сироп.
     
  4. После этого сами цветы можете убрать, а в полученный сироп добавьте весь сахар. Поставив смесь на огонь, кипятите еще 7 – 10 минут. Должна получиться тягучая консистенция меда.
     
  5. Для более интересного вкуса во время варки меда можете добавить в смесь лимонный сок или цедру лимона, а также различные травы и специи: мелиссу, тимьян, гвоздику, корицу и тому подобное.
     
  6. Остается только разлить полученный мед из одуванчиков в стерилизованные банки.

Готово!

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