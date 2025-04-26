26 апреля, 16:20
Очень весенний вкус: как приготовить мед из одуванчиков
Одуванчики обычно считаются надоедливым сорняком, но все не так – они имеют уникальные свойства и потенциальную пользу. Один из лучших способов использования их преимуществ это изготовление меда из цветов.
Сделать это совсем просто. Существуют различные вариации и технологии приготовления меда из одуванчика, но сегодня 24 Канал делится классическим рецептом.
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Мед из одуванчика
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 штук свежесорванных одуванчиков;
– примерно 1 килограммов сахара;
– 300 миллилитров воды.
Приготовление:
- Обработайте одуванчик: помойте и отделите цветы от чашелистиков.
- Сорванные одуванчики залейте холодной водой. Доведите смесь до кипения и продолжайте кипятить в течение 2 часов.
- Затем достаньте из цветков сироп для будущего меда. Накройте дуршлаг марлей и положите туда сваренные одуванчики. Хорошо отожмите цветы, чтобы оттуда вышел сироп.
- После этого сами цветы можете убрать, а в полученный сироп добавьте весь сахар. Поставив смесь на огонь, кипятите еще 7 – 10 минут. Должна получиться тягучая консистенция меда.
- Для более интересного вкуса во время варки меда можете добавить в смесь лимонный сок или цедру лимона, а также различные травы и специи: мелиссу, тимьян, гвоздику, корицу и тому подобное.
- Остается только разлить полученный мед из одуванчиков в стерилизованные банки.
Готово!
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