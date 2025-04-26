Очень весенний вкус: как приготовить мед из одуванчиков

Одуванчики обычно считаются надоедливым сорняком, но все не так – они имеют уникальные свойства и потенциальную пользу. Один из лучших способов использования их преимуществ это изготовление меда из цветов.

Сделать это совсем просто. Существуют различные вариации и технологии приготовления меда из одуванчика, но сегодня 24 Канал делится классическим рецептом. Читайте также Лучший вкус детства: готовим домашнее мороженое из молока Мед из одуванчика Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 300 штук свежесорванных одуванчиков;

– примерно 1 килограммов сахара;

– 300 миллилитров воды. Приготовление: Обработайте одуванчик: помойте и отделите цветы от чашелистиков.

Сорванные одуванчики залейте холодной водой. Доведите смесь до кипения и продолжайте кипятить в течение 2 часов.

Затем достаньте из цветков сироп для будущего меда. Накройте дуршлаг марлей и положите туда сваренные одуванчики. Хорошо отожмите цветы, чтобы оттуда вышел сироп.

После этого сами цветы можете убрать, а в полученный сироп добавьте весь сахар. Поставив смесь на огонь, кипятите еще 7 – 10 минут. Должна получиться тягучая консистенция меда.

Для более интересного вкуса во время варки меда можете добавить в смесь лимонный сок или цедру лимона, а также различные травы и специи: мелиссу, тимьян, гвоздику, корицу и тому подобное.

Остается только разлить полученный мед из одуванчиков в стерилизованные банки. Готово! Тоже вкусно: творожные вафли.