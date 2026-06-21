Какие блюда приготовить на Ивана Купала: шашлык, зеленый салат и холодный чай

В день Ивана Купала стол часто накрывают не с учетом сложности блюд, а в соответствии с атмосферой самого праздника. Лучше всего то, что можно поставить на улице, подать рядом с костром, зеленью, овощами и прохладительными напитками.

Шашлык в быстром маринаде, салат с большим количеством зелени и холодный травяной чай хорошо вписываются в такой формат. Это не требует длительной подготовки, но позволяет составить полноценное меню для летнего вечера, сообщает "24 Канал". По теме : Не только венки и костёр: традиционное меню для Купальской ночи Как приготовить шашлык из свинины в быстром маринаде? Время : 20 минут + жарка

: 20 минут + жарка Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм свиной шеи;

– 3 крупных луковицы;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,5 чайной ложки кориандра;

– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;

– 100 миллилитров газированной воды. Откройте сезон шашлыков на Ивана Купала / Фото unsplash Приготовление: Свинину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками. Не делайте их слишком мелкими, чтобы мясо не пересохло во время жарки. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Переложите его в глубокую миску, добавьте соль и хорошо размягчите руками, чтобы лук пустил сок. К луку добавьте мясо, черный перец, паприку, кориандр, сухой чеснок, лимонный сок и растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусок. Влейте газированную воду и ещё раз перемешайте. Накройте миску и оставьте мясо мариноваться на 1,5–2 часа при комнатной температуре. Если на кухне очень тепло, поставьте мясо в холодильник, а за 30 минут до жарки достаньте его. Нанизайте кусочки свинины на шампуры не слишком плотно. Жарьте шашлык над огнем, регулярно переворачивая, до румяной корочки и полной готовности внутри. Подавайте шашлык горячим. К нему хорошо подходят свежая зелень, овощи, лаваш и тонко нарезанный лук. Как приготовить салат с большим количеством зелени, огурцами и сыром? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 большой пучок листьев салата;

– 1 пучок рукколы;

– 1 пучок укропа;

– 1 пучок петрушки;

– 4–5 перьев зеленого лука;

– 2 огурца;

– 150 граммов брынзы или феты;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 0,5 чайной ложки меда;

– соль;

– черный молотый перец. Салат к мясу – именно то, что нужно / Фото unsplash Приготовление: Листья салата, рукколы, укроп, петрушку и зеленый лук хорошо промойте. Просушите зелень, чтобы в салате не было лишней воды. Листья салата порвите руками или крупно нарежьте. Рукколу оставьте целой или немного измельчите. Укроп, петрушку и зеленый лук нарежьте мельче. Огурцы помойте и нарежьте тонкими полукольцами. Брынзу или фету нарежьте кубиками или раскрошите руками. В большой миске смешайте всю зелень, добавьте огурцы и сыр. Отдельно смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, немного соли и черного перца. Полейте салат заправкой перед подачей и аккуратно перемешайте. Не давите на зелень ложкой, чтобы она осталась свежей и пышной. Подавайте салат сразу после приготовления. Он хорошо сочетается с шашлыком, запечённым картофелем или просто с кусочком свежего хлеба. Как приготовить холодный травяной чай с мятой, мелиссой и лимоном? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 1 небольшой пучок мяты;

– 1 небольшой пучок мелиссы;

– 2–3 веточки тимьяна;

– 0,5 лимона;

– 1–2 столовые ложки меда или сахара;

– лед. Освежающий напиток / Фото unsplash Приготовление: Доведите воду до кипения и снимите с огня. Мяту, мелиссу и тимьян хорошо промойте. Переложите травы в чайник или большую банку. Залейте горячей водой, накройте и оставьте настаиваться на 15–20 минут. Процедите чай и дайте ему остыть до теплого состояния. Добавьте мед или сахар и хорошо перемешайте. Если добавляете мед, не кладите его в кипяток. Лимон помойте и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте его в остывший чай. Поставьте напиток в холодильник как минимум на 1 час. Перед подачей добавьте лед и несколько свежих листочков мяты. Такой чай получается легким, ароматным и не слишком сладким. Его удобно приготовить заранее в большой банке и хранить в холодильнике.