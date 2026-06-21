Шашлик у швидкому маринаді, салат із великою кількістю зелені та холодний трав’яний чай добре вписуються в такий формат. Це не потребує довгої підготовки, але дає повноцінне меню для літнього вечора, інформує 24 Канал.
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Як зробити шашлик зі свинини у швидкому маринаді?
- Час: 20 хвилин + смаження
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячої шиї;
– 3 великі цибулини;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– 100 мілілітрів газованої води.
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Відкрийте сезон шашлику на Івана Купала / Фото unsplash
Приготування:
- Свинину помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте середніми шматками. Не робіть їх надто дрібними, щоб м’ясо не пересохло під час смаження. Цибулю почистьте й наріжте півкільцями.
- Перекладіть її в глибоку миску, додайте сіль і добре помніть руками, щоб цибуля пустила сік. До цибулі додайте м’ясо, чорний перець, паприку, коріандр, сухий часник, лимонний сік та олію.
- Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили кожен шматок. Влийте газовану воду й ще раз перемішайте.
- Накрийте миску та залиште м’ясо маринуватися на 1,5 – 2 години при кімнатній температурі. Якщо на кухні дуже тепло, поставте м’ясо в холодильник, а за 30 хвилин до смаження дістаньте його.
- Нанизайте шматки свинини на шампури не надто щільно.
- Смажте шашлик над жаром, регулярно перевертаючи, до рум’яної скоринки та повної готовності всередині. Подавайте шашлик гарячим. До нього добре пасують свіжа зелень, овочі, лаваш і тонко нарізана цибуля.
Як приготувати салат із великою кількістю зелені, огірками та сиром?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 великий пучок листя салату;
– 1 пучок руколи;
– 1 пучок кропу;
– 1 пучок петрушки;
– 4 – 5 пір’їн зеленої цибулі;
– 2 огірки;
– 150 грамів бринзи або фети;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 0,5 чайної ложки меду;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Салат до м'яса – саме те, що треба / Фото unsplash
Приготування:
- Листя салату, руколу, кріп, петрушку та зелену цибулю добре промийте. Обсушіть зелень, щоб у салаті не було зайвої води.
- Листя салату порвіть руками або крупно наріжте.
- Руколу залиште цілою або трохи подрібніть.
- Кріп, петрушку та зелену цибулю наріжте дрібніше. Огірки помийте й наріжте тонкими півкружальцями.
- Бринзу або фету наріжте кубиками чи розкришіть руками.
- У великій мисці змішайте всю зелень, додайте огірки та сир.
- Окремо з’єднайте оливкову олію, лимонний сік, мед, трохи солі й чорного перцю. Полийте салат заправкою перед подачею й обережно перемішайте. Не тисніть зелень ложкою, щоб вона залишилася свіжою та об’ємною.
- Подавайте салат одразу після приготування. Він добре смакує до шашлику, запеченої картоплі або просто зі шматком свіжого хліба.
Як зварити холодний трав’яний чай із м’ятою, мелісою та лимоном?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 1 невеликий пучок м’яти;
– 1 невеликий пучок меліси;
– 2 – 3 гілочки чебрецю;
– 0,5 лимона;
– 1 – 2 столові ложки меду або цукру;
– лід.
Освіжачий напій / Фото unsplash
Приготування:
- Воду доведіть до кипіння й зніміть із вогню.
- М’яту, мелісу та чебрець добре промийте. Перекладіть трави в чайник або велику банку. Залийте гарячою водою, накрийте й залиште настоятися на 15 – 20 хвилин.
- Процідіть чай і дайте йому охолонути до теплого стану.
- Додайте мед або цукор і добре перемішайте. Якщо додаєте мед, не кладіть його в окріп. Лимон помийте й наріжте тонкими кружальцями.
- Додайте його в охолоджений чай.
- Поставте напій у холодильник щонайменше на 1 годину. Перед подачею додайте лід і кілька свіжих листочків м’яти. Такий чай виходить легким, ароматним і не надто солодким. Його зручно приготувати заздалегідь у великій банці та тримати в холодильнику.