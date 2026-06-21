Шашлик у швидкому маринаді, салат із великою кількістю зелені та холодний трав’яний чай добре вписуються в такий формат. Це не потребує довгої підготовки, але дає повноцінне меню для літнього вечора, інформує 24 Канал.

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Як зробити шашлик зі свинини у швидкому маринаді?

Час : 20 хвилин + смаження

: 20 хвилин + смаження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячої шиї;

– 3 великі цибулини;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– 100 мілілітрів газованої води.

Відкрийте сезон шашлику на Івана Купала / Фото unsplash

Приготування:

Свинину помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте середніми шматками. Не робіть їх надто дрібними, щоб м’ясо не пересохло під час смаження. Цибулю почистьте й наріжте півкільцями. Перекладіть її в глибоку миску, додайте сіль і добре помніть руками, щоб цибуля пустила сік. До цибулі додайте м’ясо, чорний перець, паприку, коріандр, сухий часник, лимонний сік та олію. Добре перемішайте, щоб спеції рівномірно покрили кожен шматок. Влийте газовану воду й ще раз перемішайте. Накрийте миску та залиште м’ясо маринуватися на 1,5 – 2 години при кімнатній температурі. Якщо на кухні дуже тепло, поставте м’ясо в холодильник, а за 30 хвилин до смаження дістаньте його. Нанизайте шматки свинини на шампури не надто щільно. Смажте шашлик над жаром, регулярно перевертаючи, до рум’яної скоринки та повної готовності всередині. Подавайте шашлик гарячим. До нього добре пасують свіжа зелень, овочі, лаваш і тонко нарізана цибуля.

Як приготувати салат із великою кількістю зелені, огірками та сиром?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 великий пучок листя салату;

– 1 пучок руколи;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок петрушки;

– 4 – 5 пір’їн зеленої цибулі;

– 2 огірки;

– 150 грамів бринзи або фети;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 0,5 чайної ложки меду;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Салат до м'яса – саме те, що треба / Фото unsplash

Приготування:

Листя салату, руколу, кріп, петрушку та зелену цибулю добре промийте. Обсушіть зелень, щоб у салаті не було зайвої води. Листя салату порвіть руками або крупно наріжте. Руколу залиште цілою або трохи подрібніть. Кріп, петрушку та зелену цибулю наріжте дрібніше. Огірки помийте й наріжте тонкими півкружальцями. Бринзу або фету наріжте кубиками чи розкришіть руками. У великій мисці змішайте всю зелень, додайте огірки та сир. Окремо з’єднайте оливкову олію, лимонний сік, мед, трохи солі й чорного перцю. Полийте салат заправкою перед подачею й обережно перемішайте. Не тисніть зелень ложкою, щоб вона залишилася свіжою та об’ємною. Подавайте салат одразу після приготування. Він добре смакує до шашлику, запеченої картоплі або просто зі шматком свіжого хліба.

Як зварити холодний трав’яний чай із м’ятою, мелісою та лимоном?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– 1 невеликий пучок м’яти;

– 1 невеликий пучок меліси;

– 2 – 3 гілочки чебрецю;

– 0,5 лимона;

– 1 – 2 столові ложки меду або цукру;

– лід.

Освіжачий напій / Фото unsplash

Приготування: