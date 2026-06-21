Шашлык в быстром маринаде, салат с большим количеством зелени и холодный травяной чай хорошо вписываются в такой формат. Это не требует длительной подготовки, но позволяет составить полноценное меню для летнего вечера, сообщает "24 Канал".
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Как приготовить шашлык из свинины в быстром маринаде?
- Время: 20 минут + жарка
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиной шеи;
– 3 крупных луковицы;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка соли;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки кориандра;
– 0,5 чайной ложки сухого чеснока;
– 100 миллилитров газированной воды.
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Откройте сезон шашлыков на Ивана Купала / Фото unsplash
Приготовление:
- Свинину помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками. Не делайте их слишком мелкими, чтобы мясо не пересохло во время жарки. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Переложите его в глубокую миску, добавьте соль и хорошо размягчите руками, чтобы лук пустил сок. К луку добавьте мясо, черный перец, паприку, кориандр, сухой чеснок, лимонный сок и растительное масло.
- Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждый кусок. Влейте газированную воду и ещё раз перемешайте.
- Накройте миску и оставьте мясо мариноваться на 1,5–2 часа при комнатной температуре. Если на кухне очень тепло, поставьте мясо в холодильник, а за 30 минут до жарки достаньте его.
- Нанизайте кусочки свинины на шампуры не слишком плотно.
- Жарьте шашлык над огнем, регулярно переворачивая, до румяной корочки и полной готовности внутри. Подавайте шашлык горячим. К нему хорошо подходят свежая зелень, овощи, лаваш и тонко нарезанный лук.
Как приготовить салат с большим количеством зелени, огурцами и сыром?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 большой пучок листьев салата;
– 1 пучок рукколы;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок петрушки;
– 4–5 перьев зеленого лука;
– 2 огурца;
– 150 граммов брынзы или феты;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 0,5 чайной ложки меда;
– соль;
– черный молотый перец.
Салат к мясу – именно то, что нужно / Фото unsplash
Приготовление:
- Листья салата, рукколы, укроп, петрушку и зеленый лук хорошо промойте. Просушите зелень, чтобы в салате не было лишней воды.
- Листья салата порвите руками или крупно нарежьте.
- Рукколу оставьте целой или немного измельчите.
- Укроп, петрушку и зеленый лук нарежьте мельче. Огурцы помойте и нарежьте тонкими полукольцами.
- Брынзу или фету нарежьте кубиками или раскрошите руками.
- В большой миске смешайте всю зелень, добавьте огурцы и сыр.
- Отдельно смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, немного соли и черного перца. Полейте салат заправкой перед подачей и аккуратно перемешайте. Не давите на зелень ложкой, чтобы она осталась свежей и пышной.
- Подавайте салат сразу после приготовления. Он хорошо сочетается с шашлыком, запечённым картофелем или просто с кусочком свежего хлеба.
Как приготовить холодный травяной чай с мятой, мелиссой и лимоном?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– 1 небольшой пучок мяты;
– 1 небольшой пучок мелиссы;
– 2–3 веточки тимьяна;
– 0,5 лимона;
– 1–2 столовые ложки меда или сахара;
– лед.
Освежающий напиток / Фото unsplash
Приготовление:
- Доведите воду до кипения и снимите с огня.
- Мяту, мелиссу и тимьян хорошо промойте. Переложите травы в чайник или большую банку. Залейте горячей водой, накройте и оставьте настаиваться на 15–20 минут.
- Процедите чай и дайте ему остыть до теплого состояния.
- Добавьте мед или сахар и хорошо перемешайте. Если добавляете мед, не кладите его в кипяток. Лимон помойте и нарежьте тонкими кружочками.
- Добавьте его в остывший чай.
- Поставьте напиток в холодильник как минимум на 1 час. Перед подачей добавьте лед и несколько свежих листочков мяты. Такой чай получается легким, ароматным и не слишком сладким. Его удобно приготовить заранее в большой банке и хранить в холодильнике.