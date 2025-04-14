Что можно есть в Страстную неделю: вкусное меню с рецептами

Страстная неделя завершается светлым праздником Пасхи. Этот период характеризуется строгими запретами и ограничениями, особенно в отношении еды.

Но это не значит, что есть нельзя ничего, просто стоит включить фантазию и придумать новые блюда. Сегодня 24 Канал предлагает меню с рецептами на последнюю неделю Великого поста.

Читайте также Изюминка праздничного стола: готовим сочный мясной рулет на Пасху

Что можно есть в Страстную неделю

К разрешенным продуктам в Страстную неделю относятся черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семена, морские водоросли, а также фруктовые и овощные соки и вода.

Можно включать в рацион блюда с капустой и черносливом, винегреты с капустой и яблоками, свеклой и маринованной капустой.

В этот период остаются приемлемыми традиционные продукты, такие как квашеная капуста, острая морковь и маринованные огурцы. Меню на неделю также включает каши и грибы.

В то же время из рациона следует забрать любую пищу животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко, твердый сыр, творог, сливочное масло и сметану.

Меню на Страстную неделю

Салат с грейпфрутом и яблоком

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 грейпфрут;

– 1 корень фенхеля;

– 1 яблоко;

– 1 стебель сельдерея;

– 350 граммов салата радиччио;

– 1 столовая ложка тыквенных семечек;

– 2 столовые ложки масла оливкового;

– 1 лимон;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Вымойте листья радиччио, разложите на разделочной доске и нарежьте полосками. Очистите и нарежьте фенхель. Стебель сельдерея нарежьте небольшими ломтиками.

Яблоко вымойте, разрежьте пополам и удалите сердцевину. Затем нарежьте яблоко дольками. Положите в миску с водой и лимоном, чтобы не потемнели.

Помойте и почистите грейпфрут. Удалите белую кожуру и нарежьте мякоть дольками.

Переложите овощи и фрукты в миску.

Смешайте оливковое масло с солью и соком половины лимона, затем полейте салат этой заправкой.

Разложите готовый салат по тарелкам и украсьте тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

Грибной суп

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 450 – 500 граммов свежих или замороженных грибов;

– 600 граммов картофеля;

– 150 граммов моркови;

– 150 граммов репчатого лука;

– 2 – 3 лавровых листа;

– соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Если грибы крупные, нарежьте их. В кипящую воду (3 литра) добавьте грибы, посолите, поперчите и варите 15 – 20 минут.

Лук мелко покрошите. Морковь натрите на мелкой терке. Картофель почистите, нарежьте кубиками или брусочками. Добавьте его в суп, варите 7 – 10 минут. Тогда лук и морковь. Варите до готовности картофеля.

В конце бросьте лавровый лист, а через 15 минут достаньте его из супа. Если необходимо, досолите. При подаче посыпьте суп зеленью.

Готово!

Овощное рагу

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 баклажан;

– 1 кабачок;

– 1 помидор;

– 1 лук;

– 1/2 болгарского перца;

– пучок зелени;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль и перец по вкусу;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 1 зубок чеснока.

Приготовление:

Помойте, очистите и нарежьте овощи.

Сначала обжарьте лук, тогда добавьте нарезанный кубиками баклажан и кабачок.

Через 20 минут добавьте помидоры и болгарский перец. Если хотите, чтобы ваше рагу был помидорным, добавьте томатную пасту.

Теперь соль и перец по вкусу, а также другие любимые специи.

За несколько минут до выключения добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень.

Приятного аппетита!

Гречаники

Время: 50 минут

50 минут Порции: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов, или 1 стакан гречневой крупы или 1 стакан гречневой крупы;

– 3 – 4 картофелины;

– 2 луковицы;

– 2 столовые ложки муки или панировочных сухарей для панировки;

– соль и перец – по вкусу;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Промойте гречневую крупу, залейте тремя стаканами воды, добавьте щепотку соли и варите до готовности.

После варки оставьте гречку остыть. Она должна быть мягкой, влажной, но без воды.

Картофель и лук очистите и натрите на мелкой терке.

В большой миске смешайте отваренную гречку, натертый картофель и лук. Добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

Из полученной массы сформируйте котлеты желаемого размера и запанируйте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте гречаники с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом огне до готовности.

Готово!

Без этого не может быть Пасхи: рецепт сальтисона от Ярославского.