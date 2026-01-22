Меренговый рулет с мандаринами: самый красивый десерт этой зимы

Если все привычные десерты уже "приелись" стоит немножко поэкспериментировать. Этот рулет добавит еще один яркий момент в вашу копилку воспоминаний.

Меренга и мандарин – это сочетание, которое вы точно оцените на все сто. Немножко старания и терпения нужно для того, чтобы на вашем столе оказался десерт высочайшего класса, рассказывает TikTok yummy.lera.

Читайте также То самое трескающееся печенье на миллионы просмотров: рецепт поколения

Как приготовить меренговый рулет с мандаринами?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

меренга:

– 200 граммов яичных белков;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;

– 300 граммов сахара;

– 60 граммов кукурузного крахмала;

мандариновый курд:

– 300 граммов почищенных мандаринок;

– 30 граммов сахара;

– 2 яичных желтка;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

сливочный крем:

– 400 граммов сливочного сыра;

– 40 граммов сахарной пудры;

– 140 миллилитров сливок 33%.

Готовим десерт, который всех поражает: видео

Приготовление:

Белки взбейте с солью и лимонной кислотой до пены, постепенно всыпьте сахар и взбейте до устойчивых пиков. Осторожно вмешайте крахмал. Выложите на противень с пергаментом ровным слоем и подсушите при 160 градусах около 25 минут. Готовую меренгу переверните на новый пергамент и полностью охладите. Мандарины измельчите блендером, смешайте с сахаром, желтками и крахмалом. Проварите до загустения, перетрите через сито и остудите. Крем-сыр, сливки и пудру взбейте до густоты. На меренгу нанесите курд, дайте постоять несколько минут, сверху распределите крем. Разрежьте корж на части и сформируйте рулет. Охладите в холодильнике несколько часов или оставьте на ночь.

Как взбивать белки на меренгу?

Крайне важно, чтобы меренга не опала в духовке. Именно поэтому посуда должна быть не только очень чистой, но и охлажденной, советует Smakosze.

Белки должны быть комнатной температуры, а сахар следует добавлять только тогда, когда образовалась пена. Начинайте с малой скорости и повышайте ее постепенно, чтобы достичь устойчивости белков.

Что вкусненького приготовить?