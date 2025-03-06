Любимая оценит: 3 салата, которые идеально подойдут для празднования 8 марта

В первый месяц весны начинает проявляться долгожданное тепло и яркое обновление природы. Эта сезонная смена приносит с собой и праздник женственности, который будет отмечаться 8 марта.

И, удивить в Международный женский день и праздник весны свою девушку, или жену, легко – приготовленными блюдами собственноручно. 24 Канал подготовил для вас подборку вкусных и оригинальных салатов, которые непременно понравятся всем.

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3 салата, которые стоит приготовить на 8 марта

Салат с грейпфрутом и хамоном

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 грейпфрут;

– 60 граммов шпината;

– хамон – по своему вкусу;

– 80 граммов сыра бри.



Для заправки:

– 1 столовая ложка уксуса винного;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– дижонская горчица – по своему вкусу;

– соль, перец черный, специи – по своему вкусу.

Приготовление:

Выложите шпинат на тарелку. Сверху выложите дольки грейпфрута и слайсы хамона.

В отдельной миске слегка взбейте вилкой винный уксус, мед, оливковое масло и горчицу. Посолите, добавьте перец или другие специи.

Полейте соусом салат, добавьте нарезанный кубиками сыр бри непосредственно перед подачей.

Готово!

Салат "Герцогиня"

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов сыра Дорблю;

– 2 киви;

– 50 граммов грецких орехов;

– 1/2 лука;

– 1 пучок петрушки;

– 1 кочан листьев салата.



Для заправки:

– 5 столовых ложек уксуса яблочного;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах.

Приготовление:

Измельчите лук и замаринуйте его. Для маринада смешайте уксус, соль и сахар.

Измельчите петрушку, нарежьте киви и сыр крупными кубиками. Листья салата порвите руками, выложите на дно тарелки или блюда. Тогда петрушку, сверху – киви и сыр.

Теперь очередь маринованного лука и орехов.

Для заправки смешайте горчицу в зернах, растительное масло и несколько ложек маринада для лука. Полейте готовый салат заправкой и не перемешивайте – подавайте.

Приятного аппетита!

Салат "Весна"

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1/4 кочана пекинской капусты;

– 2 помидора;

– 2 огурца;

– 1 сладкий красный перец;

– 1 куриное филе;

– панировочные сухари;

– соль – по своему вкусу;

– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;

– зеленый лук – по желанию.

Приготовление:

Куриное филе обжарьте в сухарях по 2 минуты с каждой стороны.

Огурцы нарежьте кружочками, помидоры и перец – кубиками, а капусту нашинкуйте.

Добавьте курицу, посолите по вкусу и заправьте маслом.

Зеленый лук добавляйте в салат уже перед подачей на стол.

Приятного аппетита!