Украинская кухня – это гораздо больше, чем борщ и вареники. В регионах есть вкусности, которые вполне заслуживают быть на столах самых дорогих ресторанов.

Мититеи – это настоящая звезда украинской бессарабской кухни, которую вы просто обязаны попробовать. Это мясное наслаждение подходит с любым гарниром и будет подходить даже на праздничном столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tanyashlikhtenko.

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Как приготовить мититеи?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма говядины;

– 2 чайные ложки соли;

– 3 столовые ложки крахмала;

– 1 чайная ложка смеси перцев;

– 1 чайная ложка соды;

– 200 – 300 миллилитров молока;

– 3 – 4 столовых ложки томатной пасты;

– масло для жарки.

Приготовление:

Мясо перемалываем и перемалываем. Добавляем все остальные компоненты и хорошо перемешиваем до однородности. Это нужно делать 5 – 8 минут, от этого зависит конечный результат. Формируем колбаски. Сначала их обжариваем на большом огне до корочки, а затем тушим до готовности 20 – 30 минут с томатной пастой. Подаем с любимым гарниром и овощами.

Приятного аппетита!

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