Вы поймете, что такое "сверхвкусно": готовим мититеи – украинское бессарабское блюдо
- Мититеи – это блюдо из говядины, которое является звездой бессарабской кухни.
- Оно подходит с любым гарниром, но лучше всего подавать колбаски с картофелем.
Украинская кухня – это гораздо больше, чем борщ и вареники. В регионах есть вкусности, которые вполне заслуживают быть на столах самых дорогих ресторанов.
Мититеи – это настоящая звезда украинской бессарабской кухни, которую вы просто обязаны попробовать. Это мясное наслаждение подходит с любым гарниром и будет подходить даже на праздничном столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tanyashlikhtenko.
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Как приготовить мититеи?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма говядины;
– 2 чайные ложки соли;
– 3 столовые ложки крахмала;
– 1 чайная ложка смеси перцев;
– 1 чайная ложка соды;
– 200 – 300 миллилитров молока;
– 3 – 4 столовых ложки томатной пасты;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Мясо перемалываем и перемалываем.
- Добавляем все остальные компоненты и хорошо перемешиваем до однородности. Это нужно делать 5 – 8 минут, от этого зависит конечный результат.
- Формируем колбаски.
- Сначала их обжариваем на большом огне до корочки, а затем тушим до готовности 20 – 30 минут с томатной пастой.
- Подаем с любимым гарниром и овощами.
Приятного аппетита!
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