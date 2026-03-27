Закарпатский шойт с сердечками: украинский рулет, который готовят поколениями

Если хочется чего-то оригинального – всегда можно воспользоваться закарпатским рецептом. Местные хозяйки причудливы на вкусности, которые не требуют затрат времени и усилий.

Шойт – это идеальное решение для эксперимента, ведь этот рулет сочетает сочность, аромат и текстурность мясных продуктов. Он уместен даже на праздничном застолье, ведь отмечается оригинальностью, рассказала myroslava_pekariuk в своем инстаграме.

Читайте также Мясо никогда больше не будет прилипать к сковородке: простой секрет, которым пользуются шефы

Как приготовить закарпатский шойт?

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– половина свиной головы;

– 2 кости;

– 500 граммов куриных сердечек;

– 3 языка;

– 300 граммов мяса;

– 1 свиной желудок;

– 6 зубчиков чеснока;

– соль, перец, паприка и сухой чеснок по вкусу.

Делаем вкусный рулет из субпродуктов: видео

Приготовление:

Прежде всего тщательно обожгите свиную голову, копыта и языки, после чего хорошо промойте их под проточной водой. Языки замочите в холодной воде на несколько часов, чтобы они стали более нежными. Свиной желудок также тщательно очистите, снимите серозную оболочку и присыпьте кукурузной крупой для идеального очищения. Все подготовленные продукты положите в большую кастрюлю и залейте чистой холодной водой. Доведите жидкость до кипения, обязательно снимите образовавшуюся пену,, и варите на медленном огне в течение 2 – 3 часов. Примерно за 25 – 30 минут до завершения процесса добавьте в бульон куриные сердечки. Готовое мясо выньте из кастрюли и дайте ему остыть. С головы и копыт аккуратно снимите кожу, языки очистите от грубого верхнего слоя, а мякоть нарежьте кубиками или аккуратными полосками. Добавьте к общей массе куриные сердечки. К нарезанному мясу добавьте соль, молотый черный перец, а также сочетание свежего и сушеного чеснока для насыщенного аромата. Влейте пол кружки горячего бульона, чтобы начинка была сочной, и тщательно вымесите все руками до однородного состояния. Очищенный желудок еще раз промойте и плотно наполните мясной смесью, оставляя немного свободного места у края. Крепко зашейте отверстие ниткой и сделайте несколько проколов иглой, чтобы во время обработки выходил лишний пар. Погрузите шойт в горячую воду на 10 минут, после чего положите его под тяжелый пресс на всю ночь. По желанию готовое блюдо можно слегка подкоптить для придания пикантного аромата.

Как выбрать куриные сердечки?

При выборе куриных сердечек в первую очередь обращайте внимание на их цвет и текстуру. Свежие субпродукты должны иметь насыщенный темно-красный или бордовый цвет с небольшим количеством белого жира у основания, отмечает Wprost.

Посмотрите, чтобы на поверхности не было желтоватого налета, слизи или темных пятен, поскольку это первые признаки несвежести. Качественные сердечки всегда упругие на ощупь: если вы нажмете на них пальцем, они должны мгновенно вернуть свою форму, оставаясь плотными и целостными. Свежий продукт имеет приятный, едва заметный аромат сырого мяса без каких-либо посторонних кислых или металлических ноток.

Какие рецепты стоит попробовать?