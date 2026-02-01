Почему всем нужно попробовать молдавские вареники: кефирное тесто и любимая начинка

Вареники можно считать шедевром не только из-за вкуса, но и горизонт вариаций. Молдавское исполнение приятно вас удивит и станет частым гостем на вашем столе.

Молдавским вареникам есть чем приятно поразить даже опытных хозяек, чьи заботливые руки приготовили не одну сотню блюд. Они не разлазятся, а картофельно-луковая начинка придает идеального колорита, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить молдавские вареники?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 400 миллилитров кефира;

начинка:

– 900 граммов картофеля;

– 3 лука;

– соль и перец по вкусу;

– молоко и сливочное масло.

Блюдо, перед которым невозможно устоять / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Просеянную муку смешать с солью, в центр влить кефир. Замешивать сначала ложкой, потом руками до мягкого, эластичного теста, которое немного липнет, но держит форму. Накрыть и оставить на 1 час, один раз обомяв. Очищенный картофель отварить с солью до мягкости. Лук нарезать и обжарить на растительном масле, в конце добавить масло и слегка подрумянить. С картофеля слить воду, влить немного молока, добавить масло и растолочь до пюре. Вмешать лук вместе с жиром - начинка должна быть нежной и сочной. Тесто разделить на 3 части, скатать жгуты, нарезать кусочками и слегка присыпать мукой. Каждый кусочек раскатать, выложить начинку и плотно защипнуть края. Варим вареники и подаем со сметаной, также можно добавить шкварки.

Сколько времени надо варить вареники?

Варка – ключевой этап в приготовлении вареников. Если сделать ошибку, то они разварятся или будут сырыми, и тогда все усилия сойдут на нет, рассказывает Przyslij przepis.

Чтобы все было идеальным, стоит придерживаться простого правила:

свежеслепленные вареники варим 2 – 4 минуты после всплытия на поверхность;

смороженным вареникам нужно немного больше времени, 4 – 6 минут.

Помните о размере кастрюли: на 1 килограмм вареников нужно 3 – 4 литра воды. Иначе есть риск слипания, что для эстетики блюда не желательно.

