Почему всем нужно попробовать молдавские вареники: кефирное тесто и любимая начинка
- Молдавские вареники поражают вкусным тестом и необычной начинкой.
- Важно знать время приготовления вареников, чтобы все усилия не были напрасными.
Вареники можно считать шедевром не только из-за вкуса, но и горизонт вариаций. Молдавское исполнение приятно вас удивит и станет частым гостем на вашем столе.
Молдавским вареникам есть чем приятно поразить даже опытных хозяек, чьи заботливые руки приготовили не одну сотню блюд. Они не разлазятся, а картофельно-луковая начинка придает идеального колорита, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить молдавские вареники?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 400 миллилитров кефира;
начинка:
– 900 граммов картофеля;
– 3 лука;
– соль и перец по вкусу;
– молоко и сливочное масло.
Приготовление:
- Просеянную муку смешать с солью, в центр влить кефир. Замешивать сначала ложкой, потом руками до мягкого, эластичного теста, которое немного липнет, но держит форму.
- Накрыть и оставить на 1 час, один раз обомяв.
- Очищенный картофель отварить с солью до мягкости. Лук нарезать и обжарить на растительном масле, в конце добавить масло и слегка подрумянить.
- С картофеля слить воду, влить немного молока, добавить масло и растолочь до пюре.
- Вмешать лук вместе с жиром - начинка должна быть нежной и сочной.
- Тесто разделить на 3 части, скатать жгуты, нарезать кусочками и слегка присыпать мукой.
- Каждый кусочек раскатать, выложить начинку и плотно защипнуть края.
- Варим вареники и подаем со сметаной, также можно добавить шкварки.
Сколько времени надо варить вареники?
Варка – ключевой этап в приготовлении вареников. Если сделать ошибку, то они разварятся или будут сырыми, и тогда все усилия сойдут на нет, рассказывает Przyslij przepis.
Чтобы все было идеальным, стоит придерживаться простого правила:
- свежеслепленные вареники варим 2 – 4 минуты после всплытия на поверхность;
- смороженным вареникам нужно немного больше времени, 4 – 6 минут.
Помните о размере кастрюли: на 1 килограмм вареников нужно 3 – 4 литра воды. Иначе есть риск слипания, что для эстетики блюда не желательно.
