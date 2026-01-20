Делаем моментальное мороженое на снегу: рецепт, который покорил даже участников "МастерШеф"
- Мороженое на снегу можно приготовить за несколько минут.
- Этот рецепт стал популярным трендом, поэтому каждому нужно по крайней мере его попробовать.
Когда на улице лютый мороз, можно использовать его в свою пользу! Например, приготовить мороженое, которое вы сможете есть уже за считанные минуты.
Да, мороженое – это не то лакомство, о котором сейчас все мечтают. Однако попробовать приготовить его на снегу хотя бы раз стоит каждому. Этот рецепт стал трендом - его подхватила даже победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина. Предлагаем воспользоваться простым и быстрым рецептом из TikTok viikkkssssssss.
Как приготовить мороженое в снегу?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров сливок 33%;
– немного сгущенного молока;
– ванилин или ванильный сахар.
Оригинальный способ приготовить мороженое: видео
Приготовление:
- В снегу делаем углубление и ставим в нее железную миску.
- Выливаем сливки, добавляем сгущенное молоко и ванилин.
- Активно взбиваем несколько минут.
- Мороженое можно подавать в стаканчике или есть сразу.
Почему для мороженого нужны жирные сливки?
Очень важно для мороженого использовать именно жирные сливки. Иначе вода в мороженом кристаллизуется, и оно будет невкусным, подсказывает Domowej roboty.
А еще жирные сливки взбиваются в устойчивую пену. Соответственно, десерт будет не только вкусным, но и нежным и пышным.
