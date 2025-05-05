5 мая, 14:10
Уже и не так полезно: почему нельзя заливать мед кипятком
Основні тези
- Нагревание меда до высоких температур может привести к потере полезных ферментов и витаминов.
- Добавление меда в кипяток может вызвать аллергические реакции и изменить вкусовые качества чая.
Мед имеет широкое признание за его многочисленные преимущества для здоровья. Однако, популярное сочетание меда с чаем может быть не таким полезным, как многие считают.
Существуют негативные последствия добавления меда в кипяток. Какие именно рассказывает 24 Канал.
Читайте также Ох, эти сырники: почему расплываются и тают при жарке – основные ошибки
Почему нельзя заливать мед кипятком
Эксперты советуют не добавлять мед в горячий чай. В частности, вот несколько причин:
- потеря полезных свойств – исследования показывают, что нагревание меда до повышенных температур может привести к деградации необходимых ферментов и витаминов;
- появление аллергических реакций – аллергия на мед может представлять значительный риск для людей, а его нагревание потенциально приведет к серьезным осложнениям;
- изменение вкусовых качеств – мед имеет выразительный вкусовой профиль, который может или затмить, или существенно изменить вкус чая.
Хотя мед усиливает вкус многих блюд, рекомендуется использовать его в холодных напитках или добавлять в напитки, которые уже остыли. Это сохранит полезные свойства меда.
А знаете ли вы, как растапливать засахаренный мед.