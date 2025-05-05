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5 мая, 14:10
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Уже и не так полезно: почему нельзя заливать мед кипятком

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Нагревание меда до высоких температур может привести к потере полезных ферментов и витаминов.
  • Добавление меда в кипяток может вызвать аллергические реакции и изменить вкусовые качества чая.

Мед имеет широкое признание за его многочисленные преимущества для здоровья. Однако, популярное сочетание меда с чаем может быть не таким полезным, как многие считают.

Существуют негативные последствия добавления меда в кипяток. Какие именно рассказывает 24 Канал.

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Почему нельзя заливать мед кипятком

Эксперты советуют не добавлять мед в горячий чай. В частности, вот несколько причин:

  • потеря полезных свойств – исследования показывают, что нагревание меда до повышенных температур может привести к деградации необходимых ферментов и витаминов;
     
  • появление аллергических реакций – аллергия на мед может представлять значительный риск для людей, а его нагревание потенциально приведет к серьезным осложнениям;
     
  • изменение вкусовых качеств – мед имеет выразительный вкусовой профиль, который может или затмить, или существенно изменить вкус чая.

Хотя мед усиливает вкус многих блюд, рекомендуется использовать его в холодных напитках или добавлять в напитки, которые уже остыли. Это сохранит полезные свойства меда.

А знаете ли вы, как растапливать засахаренный мед.