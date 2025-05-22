Черные пятна на пекинской капусте: что они означают и можно ли есть такой продукт

Пекинская капуста – замечательная основа для множества салатов. Однако надо быть крайне осмотрительным, чтобы не подвергнуть родных опасности.

Часто можно увидеть, что пекинская капуста пестрит мелкими черными пятнышками. Что они означают и можно ли есть такой овощ рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТастістіптаЬІе.

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Можно ли есть пекинскую капусту с черными пятнышками

Появление серых или черно-серых пятен на пекинской капусте обычно связано с длительным хранением, особенно при пониженных температурах. Значение имеет также момент сбора урожая: если капусту собрали еще недозрелой, вероятность возникновения пятен возрастает.

Такие изменения могут быть следствием и неблагоприятных условий выращивания, например, засушливой погоды. Частой причиной является нарушение баланса азота в почве – как недостаток, так и избыток этого вещества, которое применяют как удобрение для формирования плотного початка.

Стоит отметить, что подобные пятна не вызываются патогенами – ни грибками, ни бактериями. Это не болезнь, а физиологическая реакция на стресс или неправильное хранение.

Однако если на капусте появляются темно-коричневые, влажные, большие пятна с резкими краями, которые сопровождаются неприятным запахом и грибковым налетом – это уже признаки гниения. Такую капусту употреблять категорически нельзя.

Однако эксперты подчеркивают: если вы не уверены в происхождении этих черных пятен, лучше отказаться от употребления такого продукта.

Они получаются очень нежными: рецепт сырников, которому уже несколько веков.