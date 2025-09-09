Укр Рус
Чем можно заменить яйца в выпечке: неожиданные варианты, которые придут на помощь

  • Вы легко можете заменить яйца в выпечке другими ингредиентами.
  • С ними блюда будут на вкус так же хорошо, как и обычно.

Начали делать тесто, а яиц нет? Не бегите в магазин – вы можете использовать альтернативные ингредиенты.

Яйца – очень важный ингредиент для выпечки, который связывает тесто, обеспечивает нужную влажность, а также придает ему особый цвет и блеск. Однако если в холодильнике не осталось яиц – вы можете легко заменить их другими ингредиентами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Чем заменить яйца в выпечке?

  • Банановое пюре

Идеальный компонент для сладкой выпечки. Оно добавляет тесту нужно вязкости, а также добавляет ему колоритных сладких ноток.

Вместо 1 яйца стоит использовать один спелый банан. Все, что нужно – хорошо его размять.

  • Яблочное пюре

Кислотный заменитель, который прекрасно работает в маффинах и кексах. В нем много пектина, поэтому оно прекрасно сработает и поддержит структуру.

  • Йогурт или кефир

Прекрасно взаимодействуют с содой и подойдут для любого нейтрального теста. Вместо 1 яйца нужно добавить в тесто 1/4 стакана кисломолочного продукта.

  • Крахмал

Используется в тех случаях, когда нужно придать выпечке структуры. Именно этот ингредиент гарантирует удержание формы и предотвратит рассыпание.

