Полезная привычка или пустая трата времени: действительно ли нужно вымачивать клубнику в соленой воде

Многие люди только и ждут, когда на прилавках наконец-то появится ранняя клубника. Но не все знают, как ее правильно обработать, чтобы избежать рисков для здоровья.

Каждый любит смаковать любимую клубнику, но не все знают, что в ней живет немало "гостей". Как от них избавиться – рассказывает 24 Канал.

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Нужно ли мыть клубнику в подсоленной воде

Часто в клубнике живут мелкие вредители. Они не являются очень опасными для здоровья, но потреблять их вряд ли кому-то будет приятно. Но от них можно очень легко избавиться.

Любимая ягода / Фото Freepik

Наливаем в емкость холодную воду, добавляем ложку соли на литр, кладем в нее клубнику и ждем 10 – 15 минут. Соленая вода проникнет в клубнику и "вышвырнет" всех насекомых.

Но такой метод не очистит ягоду от бактерий и пестицидов. В этом случае ее можно вымочить в уксусном растворе (в пропорции 1/3), но останется риск, что клубника потеряет вкус и станет водянистой.

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