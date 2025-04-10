Кожен любить смакувати улюблену полуницю, але не всі знають, що в ній живе чимало "гостей". Як їх позбутися – розповідає 24 Канал.

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Чи потрібно мити полуницю у підсоленій

Часто у полуниці живуть дрібні шкідники. Воно не є дуже небезпечними для здоровʼя, але споживати їх навряд чи комусь буде приємно. Але їх можна дуже легко позбутися.

Улюблена ягода / Фото Freepik

Наливаємо в ємність холодну воду, додаємо ложку солі на літр, кладемо в неї полуницю та чекаємо 10 – 15 хвилин. Солена вода проникне у полуницю і "витурить" всіх комах.

Але такий метод не очистить ягоду від бактерій та пестицидів. В цьому випадку її можна вимочити в оцтовому розчині (в пропорції 1/3), але залишиться ризик, що полуниця втратить смак і стане водянистою.

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