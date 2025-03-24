Мыть или не мыть: как шеф-повара готовят шампиньоны – этот секрет стоит знать всем

Шампиньоны являются очень частым гостем на наших столах. Они доступны, неприхотливы и добавляют блюдам любимого грибного колорита.

Шампиньоны – не такой простой ингредиент, как может показаться на первый взгляд. Их действительно легко готовить, но нужно знать несколько секретов, чтобы результат получился действительно идеальным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Кстати Ответ может удивить: нужно ли мыть бананы перед употреблением

Нужно ли мыть шампиньоны

Шампиньоны мгновенно впитывают влагу, ведь имеют пористую структуру. Вода лишит их аромата и не даст образоваться аппетитной корочке, поэтому шефы наглеют: мыть шампиньоны – абсолютно бесполезно.

Самый популярный гриб / Фото Freepik

Эти грибы можно протереть салфеткой или встряхнуть сухой щеткой. Если же грибы очень грязные, то можно только быстро прополоскать их под проточной холодной водой.

Если же ваши шампиньоны случайно намокли, то нужно быстро промокнуть их сухой салфеткой и дать побыть на воздухе 10 – 15 минут. Если это удалось сделать, то в таком случае им ничего не угрожает.

Не рецепт, а праздник: быстрый торт, равного которому и в пекарне не найдешь.