Самые вкусные крабовые наггетсы: их просто невозможно прекратить готовить

Наггетсы – это закуска, которую обожают все. В классическом исполнении их обычно делают из курицы, но это не единственный вариант, который может порадовать вкусом.

Наггетсы – это легко, вкусно и всегда незабываемо. Добавляем любимый соус – и наслаждаемся свободной минуткой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok tastenotalk.

Как приготовить крабовые наггетсы?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов крабовых палочек;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 4 столовые ложки муки;

– 2 зубчика чеснока;

– пучок петрушки;

– соль и перец;

– панко и еще 1 – 2 яйца для кляра.

Готовим оригинальные наггетсы: смотрите видео

Приготовление:

Натрите крабовые палочки и сыр на терке. Добавьте яйцо, сметану, муку, измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, соль и перец. Хорошо перемешайте массу до однородности. Сформируйте из смеси брусочки. Обмакните их во взбитое яйцо, затем обваляйте в панировке. Обжаривайте на разогретом масле до румяной, золотистой корочки со всех сторон.

Из чего еще можно сделать наггетсы?

Вам может понравиться британский вариант из белой рыбы. Это одно из самых популярных английских блюд, рассказывает Smakosze.

А еще вам может понравиться вегетарианский вариант. Нут или фасоль – это не только вкусно, но и очень питательный вариант, ведь в них много белка.

