Нагетси – це легко, смачно і завжди незабутньо. Додаємо улюблений соус – і насолоджуємося вільною хвилинкою, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tastenotalk.

Як приготувати крабові нагетси?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів крабових паличок;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 яйце;

– 4 столові ложки сметани;

– 4 столові ложки борошна;

– 2 зубчики часнику;

– пучок петрушки;

– сіль та перець;

– панко та ще 1 – 2 яйця для кляру.

Приготування:

Натріть крабові палички та сир на тертці. Додайте яйце, сметану, борошно, подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, сіль і перець. Добре перемішайте масу до однорідності. Сформуйте з суміші брусочки. Вмочіть їх у збите яйце, потім обваляйте в паніровці. Обсмажуйте на розігрітій олії до рум’яної, золотистої скоринки з усіх боків.

З чого ще можна зробити нагетси?

Вам може сподобатися британський варіант з білої риби. Це одна з найпопулярніших англійських страв, розповідає Smakosze.

А ще вам може сподобатися вегетаріанський варіант. Нут або квасоля – це не лише смачно, а й надзвичайно поживний варіант, адже в них багато білка.

