Такой намазки вы еще не видели: как сделать крем-сыр из пакета кефира

Оригинальные намазки на бутерброды всегда пользуются популярностью. А особенно, когда напоминают любимые продукты.

Крем-сыр – одна из наших любимых намазок на бутерброды. Его легко можно сделать самому, взяв за основу кефир. 24 Канал предлагает сделать это по рецепту портала Prosto Way.

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Рецепт домашнего крем-сыра

Время : несколько часов

: несколько часов Порций: 4

Ингредиенты:

– пакет кефира;

– по желанию зелень, чеснок, специи.

Приготовление:

Поместите приобретенный пакет кефира в морозилку без дополнительных действий. Пусть он полностью заморозится. После этого возьмите кастрюлю или подходящую миску и положите сверху дуршлаг, застеленный марлей в 2 – 3 слоя. Выньте замороженный кефир из упаковки и положите в дуршлаг. Оставьте конструкцию с кефиром размораживаться при комнатной температуре. Этот процесс займет около 5 – 6 часов. Когда кефир полностью разморозится, скрутите массу в марлю для прессования. Положите сверху что-то тяжелое, чтобы помочь остаткам сыворотки стечь. Готовый сыр можете заправить солью, зеленью, чесноком или оставить чистым, без дополнений, для наслаждения естественным сырным вкусом. Храните в холодильнике.

Приятного аппетита!

Оно будет как облачко: что обязательно надо добавлять в дрожжевое тесто.