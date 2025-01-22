Вы сразу ее полюбите: крабовая намазка на хлеб, которая станет лучшим перекусом

Хлеб и намазка – вот и все, чтобы вкусно перекусить в течение дня. И необязательно покупать магазинные варианты, ведь собственноручно можно создать что-то действительно особенное.

Эта намазка непременно войдет в список ваших любимых. Крабовые палочки, яйца и сырок – это знакомое сочетание, которое всегда вызывает приятные эмоции. 24 Канал предлагает попробовать приготовить эту намазку по рецепту ТСН. К теме Такой намазки вы еще не видели: как сделать крем-сыр из пакета кефира Рецепт намазки с крабовыми палочками Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов плавленого сыра;

– 50 граммов красного болгарского перца;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль – по вкусу;

– зелень – по вкусу. Приготовление: Отварите яйца в течение 10 минут после закипания, затем остудите и почистите. Снимите оболочку с крабовых палочек. Нарежьте на небольшие ломтики крабовые палочки, яйца, сыр, сладкий перец и чеснок. Добавьте соль и майонез. Поместите все ингредиенты в чашу блендера и размельчите до однородной массы. Приятного аппетита! Котлеты получатся фантастические: каким секретом пользуются германские хозяйки.