Не гуакамоле единым: готовим вкусную закуску из авокадо

Паста с авокадо – популярный выбор для бутербродов. Этот питательный продукт не только служит вкусной альтернативой магазинным спредам, но и предлагает здоровый способ начать день или перекусить.

Рецептом полезной намазки на хлеб из авокадо делится 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко. Читайте также Авокадо-крем на гренки или просто, чтобы есть ложкой: более полезной намазки уже и не придумать Вкусная закуска из авокадо Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 100 граммов фелаты;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 1 чайная ложка меда;

– 1/2 сока лимона;

– зелень (зеленый лук, укроп, базилик).



Для подачи:

– укроп;

– масло;

– томаты сушеные;

– сушеный лук. Как приготовить намазку из авокадо: смотрите видео Приготовление: Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы.

Выложите в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зеленью, сушеными томатами и луком.

Подавайте с подсушенным хлебом. Можете как намазать, так и просто зачерпнуть им массу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и закусочное масло с грибами.