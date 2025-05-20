Не гуакамоле единым: готовим вкусную закуску из авокадо
Паста с авокадо – популярный выбор для бутербродов. Этот питательный продукт не только служит вкусной альтернативой магазинным спредам, но и предлагает здоровый способ начать день или перекусить.
Рецептом полезной намазки на хлеб из авокадо делится 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.
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Вкусная закуска из авокадо
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 авокадо;
– 100 граммов фелаты;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1/2 сока лимона;
– зелень (зеленый лук, укроп, базилик).
Для подачи:
– укроп;
– масло;
– томаты сушеные;
– сушеный лук.
Как приготовить намазку из авокадо: смотрите видео
Приготовление:
- Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы.
- Выложите в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зеленью, сушеными томатами и луком.
- Подавайте с подсушенным хлебом. Можете как намазать, так и просто зачерпнуть им массу.
Приятного аппетита!
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