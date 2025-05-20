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20 мая, 15:52
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Не гуакамоле единым: готовим вкусную закуску из авокадо

Марта Касиянчук

Паста с авокадо – популярный выбор для бутербродов. Этот питательный продукт не только служит вкусной альтернативой магазинным спредам, но и предлагает здоровый способ начать день или перекусить.

Рецептом полезной намазки на хлеб из авокадо делится 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.

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Вкусная закуска из авокадо

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 авокадо;
– 100 граммов фелаты;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда;
– 1/2 сока лимона;
– зелень (зеленый лук, укроп, базилик).

Для подачи:
– укроп;
– масло;
– томаты сушеные;
– сушеный лук.

Как приготовить намазку из авокадо: смотрите видео

Приготовление:

  1. Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы.
     
  2. Выложите в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зеленью, сушеными томатами и луком.
     
  3. Подавайте с подсушенным хлебом. Можете как намазать, так и просто зачерпнуть им массу.

Приятного аппетита!

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