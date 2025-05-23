29 мая, 22:10
Сардины, яйца и лук: бюджетная намазка, которая выручит в любой момент
Основні тези
- Бюджетная намазка состоит из сардин в масле, яиц, зеленого лука, муки, соли, перца и специй.
- Рецепт занимает 10 минут времени и рассчитан на 4 порции.
Бюджетные закуски – это спасители, когда время или бюджет очень ограничены. И жертвовать вкусом вам точно не придется!
Эту намазку вы сможете готовить хоть каждый день без боязни, что она может надоесть. И главное – ингредиенты к ней стоят копейки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Рецепт намазки из сардины
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка сардины в масле;
– 2 яйца;
– зелёный лук;
– 2 столовые ложки муки
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Сардины вливаем в миску и перетираем вилкой.
- Добавляем мелко нарезанные яйца и лук, перемешиваем.
- Добавляем муку и специи, солим и перчим по вкусу и еще раз хорошо перемешиваем.
- Выкладываем массу на сковороду и обжариваем до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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