Сардины, яйца и лук: бюджетная намазка, которая выручит в любой момент

Бюджетные закуски – это спасители, когда время или бюджет очень ограничены. И жертвовать вкусом вам точно не придется!

Эту намазку вы сможете готовить хоть каждый день без боязни, что она может надоесть. И главное – ингредиенты к ней стоят копейки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки из сардины

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка сардины в масле;

– 2 яйца;

– зелёный лук;

– 2 столовые ложки муки

– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

Сардины вливаем в миску и перетираем вилкой. Добавляем мелко нарезанные яйца и лук, перемешиваем. Добавляем муку и специи, солим и перчим по вкусу и еще раз хорошо перемешиваем. Выкладываем массу на сковороду и обжариваем до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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