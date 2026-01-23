Намазка из сельди на каждый день: вы будете ждать перекуса с нетерпением
- Намазка из сельди является отличным решением для перекуса, которое можно приготовить за 20 минут.
- Для идеального результата стоит уделить внимание выбору рыбы.
В холодильнике всегда лучше иметь что-то вкусненькое на перекус. Эта намазка идеальное решение, в которое вы просто влюбитесь.
Сельдь – это не только замечательный ингредиент для салатов, но и невероятная основа для намазок. Добавляем несколько акцентов – и перекус станет одним из лучших моментов вашего дня, рассказывает инстаграм thefoodhub.by_ilona.
Как приготовить намазку из сельди?
- Время: 20 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 2 сельди Матиас;
– 1 большая морковь;
– 100 граммов плавленого сыра;
– 50 граммов сливочного масла.
Готовим вкусный перекус: видео
Приготовление:
- Морковь хорошо вымойте и отварите до мягкости. Дайте остыть и почистите от кожуры.
- Сельдь почистите от кожуры и костей, филе нарежьте небольшими кусками для удобства дальнейшего измельчения.
- Подготовленные ингредиенты пропустите через мясорубку. Блендер лучше не использовать, потому что масса получится слишком пастообразной. Если мясорубки нет, нарежьте все очень мелко ножом.
- По вкусу добавьте немного черного молотого перца. Соль обычно не нужна, ведь сельдь уже достаточно соленая.
- Готовую намазку лучше поставить на несколько часов в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Как выбрать сельдь?
Хорошо осмотрите шкурку, чтобы на ней не было желтых пятен. Они обычно свидетельствуют об окислении и начале порчи рыбы, рассказывает Pysznosci.
Если покупаете рыбу в рассоле, то он должен быть прозрачным и без слизи. Если в запахе чувствуется кислинка – покупать такую рыбу не стоит.
