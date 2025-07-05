5 июля, 16:31
Самая вкусная и полезная намазка: на приготовление надо всего 5 минут
Основні тези
- Эта намазка из тунца гарантированно станет фаворитом – готовится всего за 5 минут, а результат как со страницы фуджурнала.
- Она идеально сочетается с хлебом или тостами, в тарталетках, на лаваше – везде!
Создавать намазки можно из различных продуктов, среди которых особенно популярны вареные яйца и консервы. Для усиления вкуса следует добавлять свежую зелень, огурцы, каперсы, авокадо, а также разнообразные сыры и специи.
Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @anny.cooking делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из яиц и тунца.
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Намазка из вареных яиц и тунца
- Время: 5 минут
- Порции: 2 – 3
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банка тунца;
– 2 огурца;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– соль – по желанию.
Как приготовить такую намазку: смотрите видео
Приготовление:
- Разомните сваренные вкрутую яйца, огурцы нарежьте кубиком.
- Добавьте тунец, крем-сыр, соль и тщательно перемешайте.
- Подавайте с гренками, и будет идеально.
Приятного аппетита!
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