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5 июля, 16:31
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Самая вкусная и полезная намазка: на приготовление надо всего 5 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Эта намазка из тунца гарантированно станет фаворитом – готовится всего за 5 минут, а результат как со страницы фуджурнала.
  • Она идеально сочетается с хлебом или тостами, в тарталетках, на лаваше – везде!

Создавать намазки можно из различных продуктов, среди которых особенно популярны вареные яйца и консервы. Для усиления вкуса следует добавлять свежую зелень, огурцы, каперсы, авокадо, а также разнообразные сыры и специи.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @anny.cooking делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из яиц и тунца.

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Намазка из вареных яиц и тунца

  • Время: 5 минут
  • Порции: 2 – 3

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банка тунца;
– 2 огурца;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– соль – по желанию.

Как приготовить такую намазку: смотрите видео

Приготовление:

  1. Разомните сваренные вкрутую яйца, огурцы нарежьте кубиком.
     
  2. Добавьте тунец, крем-сыр, соль и тщательно перемешайте.
     
  3. Подавайте с гренками, и будет идеально.

Приятного аппетита!

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