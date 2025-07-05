Самая вкусная и полезная намазка: на приготовление надо всего 5 минут

Создавать намазки можно из различных продуктов, среди которых особенно популярны вареные яйца и консервы. Для усиления вкуса следует добавлять свежую зелень, огурцы, каперсы, авокадо, а также разнообразные сыры и специи.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @anny.cooking делится рецептом очень вкусной и полезной намазки из яиц и тунца.

Читайте также 15 минут и невероятная вкуснятина уже на столе: экзотическая намазка из авокадо

Намазка из вареных яиц и тунца

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 банка тунца;

– 2 огурца;

– 1 столовая ложка крем-сыра;

– соль – по желанию.

Как приготовить такую намазку: смотрите видео

Приготовление:

Разомните сваренные вкрутую яйца, огурцы нарежьте кубиком.

Добавьте тунец, крем-сыр, соль и тщательно перемешайте.

Подавайте с гренками, и будет идеально.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и "Тартар" с томатами и буратой.