Переплюнет красную икру: простой рецепт новогодней намазки, которая исчезает со стола мгновенно

Если ищете закуску, которая выглядит празднично и быстро готовится – этот рецепт именно для вас. Такая намазка имеет лучший вкус, чем деликатесы.

Нежная текстура, морской акцент и минимум ингредиентов делают ее беспроигрышным вариантом для новогоднего стола, информирует 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Намазка с кальмарами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 кальмара;

– 4 куриных яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Очистите кальмары от пленок и внутренностей. Опустите их в кипящую воду и отварите не дольше чем 2 минуты. Выньте, охладите и мелко нарежьте. Сварите яйца вкрутую, дайте им остыть, очистите и измельчите мелким кубиком или сеткой. Плавленые сырки натрите на мелкой терке, чтобы масса получилась нежной и однородной. В глубокой миске соедините кальмары, яйца и сырки. Добавьте майонез, посолите по вкусу и хорошо перемешайте до кремовой консистенции. Переложите готовую намазку в креманку. Подавайте с подсушенными ломтиками белого или черного хлеба, гренками или багетом.

Как правильно сварить яйца?

Для намазки нужно сварить яйца вкрутую. Для этого положите их в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, добавьте столовую ложку соли и сразу же снимите кастрюлю с огня, советует портал Pysznosci.

Далее накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 – 12 минут. Лучше дать яйцам немного дольше постоять в кипятке, чем доставать слишком рано.

