22 июня, 20:30
"Наполеон" с клубникой – новый хит лета: готовим десерт, в который влюбляются с первого кусочка
Что может быть лучше любимого "Наполеона"? Только торт с ароматом и вкусом земляники!
Если нет идей для вкусного десерта, всегда можно вернуться к любимому "Наполеону", который с клубникой станет просто непревзойденным. Повторяем рецепт из TikTok от yummy.lera и наслаждаемся вкусом лета!
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Как приготовить "Наполеон" с клубникой?
Ингредиенты:
– 450 граммов слоеного теста;
– земляника;
крем:
– 2 яйца;
– 200–300 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 60 граммов кукурузного крахмала;
– 600 миллилитров молока;
– 120 граммов сливочного масла;
– 400 миллилитров сливок 33%.
Этот торт точно поразит: смотрите видео
Приготовление:
- Тесто раскатайте как можно тоньше, нарежьте прямоугольниками примерно 21×15 сантиметров, часто проколите вилкой и выпекайте 15 минут при 200 градусах.
- Остывшие заготовки разрежьте вдоль пополам, чтобы получилось 10 тонких коржей, а остатки и обрезки измельчите блендером в крошку.
- Для крема смешайте яйца с сахаром, щепоткой соли, ванилью и крахмалом, после чего тонкой струйкой влейте вскипевшее молоко, постоянно помешивая смесь.
- Верните массу на средний огонь и варите до загустения, затем снимите с огня, вмешайте сливочное масло, накройте пленкой "в контакт" и полностью остудите сначала на столе, а затем в холодильнике.
- Отдельно взбейте холодные сливки до пышности и аккуратно, в несколько этапов, подмешайте их к остывшей заварной основе.
- Собираем торт. Промажьте коржи кремом, выкладывая на каждый слой свежую землянику, после чего покройте остатками крема бока и верх торта.
- Равномерно посыпьте весь десерт приготовленной крошкой, поставьте в холодильник на ночь для пропитки, а перед подачей дополнительно украсьте ягодами.