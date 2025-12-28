С ней десерты будут просто фантастическими: рецепт самой вкусной соленой карамели

Карамель – замечательный акцент для ваших тортов и десертов. Есть хорошие новости: дома вы можете сделать просто непревзойденную карамель.

Для приготовления карамели нужны самые простые ингредиенты, однако здесь весь секрет в нескольких тонкостях. Как приготовить идеальную карамель дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vivien_kb.

Читайте также Ресторанный десерт за 10 минут: турецкий рецепт без яиц и духовки

Как приготовить идеальную соленую карамель?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов сахара;

– 50 граммов воды;

– 60 граммов сливочного масла;

– 120 миллилитров жирных сливок.

Готовим самую лучшую соленую карамель: видео

Приготовление:

Сахар с водой поставьте на средний огонь и варите, не перемешивая ложкой. Когда сироп приобретет насыщенный янтарный оттенок, сразу снимите его с плиты, чтобы карамель не горчила. Добавьте сливочное масло и размешайте до полной однородности. Затем тонкой струйкой влейте теплые сливки, постоянно и активно помешивая. Верните смесь на огонь еще на 1 – 2 минуты. Карамель станет гладкой, блестящей и нужной густоты.

В чем секрет идеальной карамели?

Прежде всего – посуда. Используйте кастрюлю с толстым дном – это обеспечит равномерное распределение тепла, рассказывает Beszamel.

А еще важно использовать только очень жирное сливочное масло. Что касается сливок или молока, то их нужно добавлять в карамель уже горячими.

Что вкусненького приготовить?