С ней десерты будут просто фантастическими: рецепт самой вкусной соленой карамели
- Карамель можно приготовить дома за 15 минут из сахара, воды, сливочного масла и жирных сливок.
- Секрет идеальной карамели – в правильной посуде и соответствующих ингредиентах.
Карамель – замечательный акцент для ваших тортов и десертов. Есть хорошие новости: дома вы можете сделать просто непревзойденную карамель.
Для приготовления карамели нужны самые простые ингредиенты, однако здесь весь секрет в нескольких тонкостях. Как приготовить идеальную карамель дома – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vivien_kb.
Как приготовить идеальную соленую карамель?
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сахара;
– 50 граммов воды;
– 60 граммов сливочного масла;
– 120 миллилитров жирных сливок.
Готовим самую лучшую соленую карамель: видео
Приготовление:
- Сахар с водой поставьте на средний огонь и варите, не перемешивая ложкой.
- Когда сироп приобретет насыщенный янтарный оттенок, сразу снимите его с плиты, чтобы карамель не горчила.
- Добавьте сливочное масло и размешайте до полной однородности.
- Затем тонкой струйкой влейте теплые сливки, постоянно и активно помешивая.
- Верните смесь на огонь еще на 1 – 2 минуты. Карамель станет гладкой, блестящей и нужной густоты.
В чем секрет идеальной карамели?
Прежде всего – посуда. Используйте кастрюлю с толстым дном – это обеспечит равномерное распределение тепла, рассказывает Beszamel.
А еще важно использовать только очень жирное сливочное масло. Что касается сливок или молока, то их нужно добавлять в карамель уже горячими.
