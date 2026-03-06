Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Чем немецкий сырник намного лучше тертого пирога: нежная начинка, которую сложно забыть
6 марта, 22:01
4

Чем немецкий сырник намного лучше тертого пирога: нежная начинка, которую сложно забыть

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Немецкий сырник отличается нежной, почти кремовой начинкой с легкой лимонной ноткой.
  • Для приготовления нужны ингредиенты, такие как сливочное масло, творог, яйца, сахар, мука и лимонная цедра, а выпекать следует 55 – 60 минут при 180 градусах.

Немецкий сырник – это выпечка с нежной, почти кремовой начинкой и легкой лимонной ноткой. Он приятно удивит уже с первого куска.

Здесь сочетаются нежная творожная начинка, мягкая основа и теплый домашний вкус, пишет Shuba. Именно за особую текстуру немецкий сырник часто ставят выше привычного тертого пирога.

Интересно К чаю за 12 минут: как испечь вкусное и быстрое печенье

Как приготовить немецкий сырник?

  • Время: 1 час
  • Порция: 6

Ингредиенты: 
– 230 граммов пшеничной муки; 
– 100 граммов сливочного масла; 
– 1 куриное яйцо; 
– 50 граммов сахара; 
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя; 
– 1 столовая ложка сметаны 15%; 
– 1 грамм соли; 
– 650 граммов творога; 
– 100 граммов пшеничной муки; 
– 1 чайная ложка ванильного сахара; 
– 4 куриных яйца; 
– 150 граммов сахара; 
– 350 миллилитров молока; 
– 2 чайные ложки лимонной цедры; 
– 1 грамм соли; 
– 30 граммов сахара.

Это лакомство стоит попробовать / Фото unsplash

  1. Нарежьте холодное сливочное масло. В миске смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, перемешайте, добавьте кусочки масла и перетрите все руками до мелкой однородной крошки.
  2. В отдельной миске соедините яйцо, соль, сахар и сметану, после чего перемешайте до однородности, чтобы сахар почти растворился.
  3. Влейте эту смесь в крошку и быстро замесите тесто. Долго вымешивать его не нужно – достаточно, чтобы масса просто собралась в шар.
  4. Форму диаметром 26 сантиметров застелите пергаментом, стороны смажьте маслом.
  5. Выложите тесто, сформируйте основу и бортики высотой 3 – 4 сантиметра. После этого поставьте форму в холодильник на 30 минут.
  6. Тем временем хорошо помойте лимон и вытрите его. Яйца разделите на белки и желтки, белки перелейте в отдельную миску. В большой миске соедините творог, сахар, соль, ванильный сахар и натрите лимонную цедру.
  7. Добавьте желтки и перемешайте вилкой или ложкой до сочетания.
  8. Влейте к творожной массе половину молока, перемешайте, а затем частями всыпайте муку, каждый раз доводя массу до однородности.
  9. По желанию начинку можно взбить блендером – так будет быстрее. Продолжая перемешивать, влейте оставшееся молоко.
  10. Отдельно взбейте белки до устойчивой пены и осторожно введите их в творожную массу, перемешивая лопаткой. Начинка будет довольно жидкой, и это нормально.
  11. Разогрейте духовку до 180 градусов. Достаньте основу из холодильника, вылейте начинку и немного разровняйте ее лопаткой.
  12. По желанию посыпьте верх сахаром полосками крест-накрест – после выпекания это даст узор. Выпекайте немецкий сырник 55 – 60 минут на нижнем уровне духовки, чтобы тесто хорошо пропеклось.
  13. Когда пирог будет готов, выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте его внутри еще на 30 минут. За это время начинка немного опустится. Затем оставьте сырник остывать при комнатной температуре.

Можно ли заменить разрыхлитель?

Разрыхлитель – это смесь нескольких простых компонентов, которые вместе работают во время выпекания, пишет Healthline. Обычно в его состав входят сода, кислота и наполнитель, что помогает сохранять стабильность смеси.

Иногда производители вместо крахмала используют муку – так легче продлить срок хранения продукта. Если готового разрыхлителя нет под рукой, его можно сделать дома из привычных ингредиентов.

Для этого берут 5 столовых ложек пищевой соды, 3 столовые ложки лимонной кислоты, 6 столовых ложек муки и 6 столовых ложек кукурузного крахмала. Все составляющие нужно соединить в абсолютно сухой стеклянной банке.

Перемешивать смесь советуют деревянной палочкой, во избежание преждевременной реакции от влаги или контакта с металлом. Такой домашний вариант станет удобным выходом для тех, кто не имеет готового разрыхлителя, но не хочет откладывать выпечку.

Что еще вкусного попробовать?

  • Сделайте очень быстрое и вкусное печенье, на которое нужны считанные минуты.

  • А еще вас приятно удивит ленивая шарлотка – идеальное решение для семейных посиделок.