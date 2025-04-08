Без молока, кефира и яиц: как легко сделать целую гору любимых оладий

Ароматные оладьи – одна из лучших опций для удачного начала дня, и сделать их можно даже тогда, когда в холодильнике нет яиц и молока.

Более простого рецепта оладий просто не найти. Даже если ингредиентов мало – все еще есть возможность подать на стол любимый завтрак, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Читайте также Гости мгновенно вас расхвалят: яйца "тюльпаны" – 2 минуты на шедевр Рецепт оладий Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 столовая ложка сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 250 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка сухих дрожжей;

– 260 граммов муки;

– 1 столовая ложка растительного масла. Приготовление: Добавьте в теплую воду сухие дрожжи и сахар, тщательно перемешайте и оставьте на несколько минут для активации, после чего введите соль, масло и снова размешивают венчиком, постепенно всыпая просеянную муку до образования густой массы. Замесите тесто лопаткой, накройте пленкой и оставьте в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме. Разогрейте сковороду, выложите оладьи и обжаривайте под крышкой с двух сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита! Вкус детства: легкий пирог с вареньем пирог с вареньем.