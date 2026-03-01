Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Гора оладий 2 яблок и яйца: отличное решение для вкусного завтрака
1 марта, 09:44
2

Гора оладий 2 яблок и яйца: отличное решение для вкусного завтрака

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Оладьи с яблоками – отличный вариант для вкусного завтрака.
  • Важно правильно жарить оладьи, чтобы не впитывали масло и не остались сырыми.

Хороший завтрак – залог удачного дня. Не стоит добавлять себе хлопот, как только встали с постели – этот рецепт подарит гору вкусностей даже без особых стараний.

Если омлет и блины уже не дарят привычного наслаждения, а вкусно начать день очень хочется, то на спасение придут эти невероятные оладьи. Простые ингредиенты, минимум усилий и замечательный результат – это "комбо" порадует каждую хозяйку, рассказывает портал "Господинька".

Как сделать вкусные оладьи с яблоками?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 миллилитров кефира;
– щепотка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 200 граммов муки;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яблока.

Наслаждение, знакомое с детства / Фото "Кулинарные рецепты"

Приготовление:

  1. Хорошо перемешиваем кефир, соль, сахар, яйцо и масло.
  2. Медленно всыпаем просеянную муку с содой и аккуратно перемешиваем.
  3. Удобнее всего перелить массу в кондитерский мешок, так оладьи получатся красивыми, а вы избежите риска обжечься.
  4. Жарим до золотистого цвета с двух сторон.
  5. Подаем с любимыми добавками.

На каком огне лучше всего жарить оладьи, чтобы не пригорели и не впитали масло?

Для идеального результата оладьи стоит жарить на среднем огне. Если огонь будет слишком сильным, поверхность мгновенно подгорит, а середина останется сырой и глевкой, подсказывает Kuchnia.

Зато на слишком слабом огне тесто не успеет быстро "схватиться", из-за чего структура оладий станет рыхлой слишком поздно, и они начнут активно впитывать масло, становясь жирными и тяжелыми.

Главный секрет: хорошо разогреть сковороду с маслом перед выкладыванием первой порции, а затем слегка уменьшить нагрев до стабильно среднего уровня.

