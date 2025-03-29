29 марта, 23:55
Когда нужно поесть за несколько минут: как приготовить вкусный омлет на воде
Омлет –это блюдо, которым можно завтракать каждый день. Особенно, когда вы спешите на работу или по своим делам.
В приготовлении омлета на воде есть свое очарование. Он получается очень нежным, и еще – вам не нужно беспокоиться о лишнем жире из-за масла, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Новини.Live".
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Рецепт омлета на воде
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 – 3 яйца;
– сливочное масло;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца взбиваем, но не до густой пены.
- Сковороду разогреваем, наливаем немного воды и доводим до кипения.
- Выливаем яйца и готовим под крышкой 2 – 3 минуты.
- Лопаткой или шумовкой достаем омлет. По желанию можно добавить к нему любимые овощи и специи.
- Перед подачей смазываем сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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