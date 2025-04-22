Компот со вкусом ягодного "Мохито": идеальный напиток в летнюю жару

Традиционные компоты можно освежить благодаря добавлению мяты и цитрусовых. Эти яркие ингредиенты не только улучшают вкус, но и придают напитку легкости, превращая классический компот в особый напиток.

Этот компот "Мохито" прекрасно утоляет жажду. Попробуйте приготовить его по этому рецепту, передает 24 Канал со ссылкой на Novosti24.kyiv.ua.

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Компот со вкусом Мохито

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– ягоды: клубника, малина, вишня или черешня;

– сахар по вкусу;

– несколько веточек свежей мяты;

– ломтики лимона или лайма – по желанию.

Приготовление:

Промойте ягоды, удалите плодоножки и поврежденные плоды.

В кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар, мяту и ягоды.

Как только компот закипит, выключите огонь и накройте крышкой.

Дайте напитку настояться, чтобы мята отдала свой аромат.

Готово!

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