Сыр – частый и желанный гость в нашем холодильнике, поэтому стоит знать, как покупать только качественный продукт. К сожалению, на рынке есть недобросовестные производители, и есть простые подсказки, которые помогут их выявить.

Видов сыра есть много, однако признаки качества – это универсальный инструмент, который работает всегда и везде. На что обращать внимание, чтобы покупать только качественный сыр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Interia.

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Как отличить натуральный сыр от подделки?

В составе натурального сыра должны быть только молоко, закваска (бактерии, сычужный фермент) и соль. Это определено Государственным стандартом качества Украины, поэтому ищите на упаковке отметки ДСТУ 4421:2005 или ДСТУ 6003:2008. Кроме того, на этикетке должны быть указаны сорт, производитель, дата производства и состав продукта.

Любимый продукт / Фото Pixabay



Цвет сыра должен быть естественным и равномерным, структура – такая же. Также по возможности обратите внимание на запах, он должен быть устойчивым, но не слишком резким, исключением являются лишь некоторые сорта сыра.

Также хорошо осмотрите поверхность сыра. Если присутствуют вкрапления или другие посторонние элементы – сразу отказывайтесь от покупки. И помните, цена натурального сыра не может быть низкой, ведь он изготавливается из молока.

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