Видів сиру є багато, однак ознаки якості – це універсальний інструмент, який працює завжди й усюди. На що звертати увагу, щоб купувати лише якісний сир, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Interia.

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Як відрізнити натуральний сир від підробки?

У складі натурального сиру повинні бути лише молоко, закваска (бактерії, сичужний фермент) і сіль. Це визначено Державним стандартом якості України, тому шукайте на упаковці позначки ДСТУ 4421:2005 або ДСТУ 6003:2008. Окрім того, на етикетці повинні бути вказані сорт, виробник, дата виробництва і склад продукту.

Улюблений продукт / Фото Pixabay



Колір сиру повинен бути природним та рівномірним, структура – така ж. Також по можливості зверніть увагу на запах, він має бути стійким, але не надто різким, виключенням є лише деякі сорти сиру.

Також добре огляньте поверхню сиру. Якщо присутні вкраплення або інші сторонні елементи – одразу відмовляйтеся від покупки. І памʼятайте, ціна натурального сиру не може бути низькою, адже він виготовляється з молока.

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