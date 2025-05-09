20 минут – и все готово: готовим целый противень печенья –перед ним не устоят даже взрослые
Австралийское овсяное печенье с кокосом не просто так получило мировую славу. Сочетание простоты приготовления и наслаждения от потребления просто невозможно обойти стороной.
Приготовление печенья может быть быстрым, а результат получится просто фантастическим. 24 Канал предлагает не идти в магазин, а сделать особое овсяное печенье по рецепту портала "ЯБ Поела".
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Рецепт овсяного печенья с кокосом
- Время: 20 минут
- Порций: 18 печений
Ингредиенты:
– 1 стакан муки;
– 1 стакан овсяных хлопьев;
– 1 стакан кокосовой стружки;
– полстакана сахара;
– 125 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 2 – 3 столовые ложки горячей воды;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Смешиваем все сухие ингредиенты.
- Масло топим с медом.
- Растворяем соду в воде и добавляем к топленому маслу.
- Вливаем массу к сухим ингредиентам и хорошо перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом. Формируем из теста шарики, а затем слегка прижимаем, чтобы придать форму печенья.
- Выпекаем 10 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
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