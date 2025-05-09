20 минут – и все готово: готовим целый противень печенья –перед ним не устоят даже взрослые

Австралийское овсяное печенье с кокосом не просто так получило мировую славу. Сочетание простоты приготовления и наслаждения от потребления просто невозможно обойти стороной.

Приготовление печенья может быть быстрым, а результат получится просто фантастическим. 24 Канал предлагает не идти в магазин, а сделать особое овсяное печенье по рецепту портала "ЯБ Поела".

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Рецепт овсяного печенья с кокосом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 18 печений

Ингредиенты:

– 1 стакан муки;

– 1 стакан овсяных хлопьев;

– 1 стакан кокосовой стружки;

– полстакана сахара;

– 125 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 2 – 3 столовые ложки горячей воды;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешиваем все сухие ингредиенты. Масло топим с медом. Растворяем соду в воде и добавляем к топленому маслу. Вливаем массу к сухим ингредиентам и хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом. Формируем из теста шарики, а затем слегка прижимаем, чтобы придать форму печенья. Выпекаем 10 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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