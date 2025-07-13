Идеальный вариант для воскресного завтрака: нежные палочки на сметане с сыром и луком

Главное в этом рецепте – не жалеть сыра и зеленого лука, чтобы получить максимально насыщенный вкус. А гармонию с нежным тестом на сметане можно дополнить любимым соусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Не пропустите Его съедают целыми тазами: салат с крабовыми палочками за 10 минут: салат с крабовыми палочками за 10 минут

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– пол чайной ложки соли;

– 250 граммов сметаны;

– 100 граммов сыра;

– 80 граммов колбасы;

– пучок зеленого лука;

– 400 граммов муки;

– пол чайной ложки соды.

Приготовление:

В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем соль и слегка взбалтываем венчиком.

После этого добавляем 250 граммов сметаны. Желательно, чтобы сметана была жирностью 15 – 20% и комнатной температуры.

К яично-сметанной смеси добавляем натертый сыр, мелко нарезанную колбасу и щедрую порцию нарезанного зеленого лука.

Все тщательно перемешиваем и всыпаем просеянную муку с содой. Замешиваем мягкое тесто – оно не должно липнуть к рукам.

Готовое тесто накрываем полотенцем или крышкой и оставляем на столе примерно на 10 минут.

Затем выкладываем тесто на столешницу, присыпанную мукой, также немного посыпаем мукой сверху, чтобы оно не прилипло к скалке. Раскатываем пласт толщиной примерно пол сантиметра.

Разрезаем его сначала пополам, а затем на полоски шириной примерно 3,5 сантиметра.

В сковороде хорошо разогреваем растительное масло и обжариваем палочки с обеих сторон до красивого золотистого цвета. Огонь делаем чуть ниже среднего, чтобы тесто хорошо пропеклось внутри и не подгорело снаружи.