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13 июля, 10:25
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Идеальный вариант для воскресного завтрака: нежные палочки на сметане с сыром и луком

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пышные палочки на сметане с сыром и луком являются идеальным вариантом для воскресного завтрака.
  • Они просты в приготовлении и нравятся всем благодаря сочетанию любимых ингредиентов.

Пышные палочки с любимой начинкой станут отличным подарком на начало дня. Они просты в приготовлении и нравятся абсолютно всем.

Главное в этом рецепте – не жалеть сыра и зеленого лука, чтобы получить максимально насыщенный вкус. А гармонию с нежным тестом на сметане можно дополнить любимым соусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт сырных палочек

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– пол чайной ложки соли;
– 250 граммов сметаны;
– 100 граммов сыра;
– 80 граммов колбасы;
– пучок зеленого лука;
– 400 граммов муки;
– пол чайной ложки соды.

Приготовление:

  1. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем соль и слегка взбалтываем венчиком.

  2. После этого добавляем 250 граммов сметаны. Желательно, чтобы сметана была жирностью 15 – 20% и комнатной температуры.

  3. К яично-сметанной смеси добавляем натертый сыр, мелко нарезанную колбасу и щедрую порцию нарезанного зеленого лука.

  4. Все тщательно перемешиваем и всыпаем просеянную муку с содой. Замешиваем мягкое тесто – оно не должно липнуть к рукам.

  5. Готовое тесто накрываем полотенцем или крышкой и оставляем на столе примерно на 10 минут.

  6. Затем выкладываем тесто на столешницу, присыпанную мукой, также немного посыпаем мукой сверху, чтобы оно не прилипло к скалке. Раскатываем пласт толщиной примерно пол сантиметра.

  7. Разрезаем его сначала пополам, а затем на полоски шириной примерно 3,5 сантиметра.

  8. В сковороде хорошо разогреваем растительное масло и обжариваем палочки с обеих сторон до красивого золотистого цвета. Огонь делаем чуть ниже среднего, чтобы тесто хорошо пропеклось внутри и не подгорело снаружи.

  9. Готовые палочки выкладываем на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир, и подаем к столу горячими.

Приятного аппетита!

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