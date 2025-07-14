Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Универсальная, бюджетная и всегда спасает: готовим невероятную закуску, которую оценят все
14 июля, 15:59
2

Универсальная, бюджетная и всегда спасает: готовим невероятную закуску, которую оценят все

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Сырно-луковые палочки – популярный выбор для экономных хозяек.
  • Изготовленные из простых ингредиентов, эти снеки обещают стать удобным решением для любого случая.

Нет ничего проще, чем сделать дома такую закуску, как сырно-луковые палочки. Они не только просты в приготовлении, но и превосходят любой ресторанный вкус.

Сырно-луковые палочки можно подавать как закуску с томатным соусом, использовать вместо хлеба с супом или просто смаковать как перекус между основными приемами пищи. Рецептом закуски делится 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Самая вкусная и полезная намазка: на приготовление нужно всего 5 минут

Палочки с сыром и луком

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 250 граммов сметаны;
– 100 граммов сыра;
– 80 граммов молочной колбасы;
– один пучок зеленого лука;
– 400 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соды;
– растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. В миску разбейте яйца, добавьте соль и слегка взбейте венчиком. Теперь сметану.
     
  2. Далее в яично-сметанную массу добавьте тертый сыр, немного колбасы и измельченные перышки зеленого лука.
     
  3. Перемешайте все ингредиенты вместе и высыпьте просеянную муку и соду. Замешайте тесто. Накройте его полотенцем или крышкой и оставьте на столе на 10 минут.
     
  4. Тогда переложите тесто на хорошо припорошенный мукой стол, сверху тоже присыпьте его мукой, чтобы не прилипло к скалке, и раскатайте в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Разрежьте раскатанное тесто пополам, а затем на полоски шириной 3,5 сантиметра.
     
  5. В сковороду налейте растительное масло, хорошо нагрейте и обжарьте палочки с двух сторон до золотистого цвета.
     
  6. Переложите их на тарелку, застеленную бумажными полотенцами и сразу, горячими, подавайте.

Готово!

Тоже будет смаковать: хрустящие сырные шарики, которые всегда получаются.