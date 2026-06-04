Клубника и сливки создают идеальный дуэт: готовим хитовый десерт лета

В сезон клубники важно насытиться любимой ягодой вволю. Большая порция панакоты именно то, что надо для такого случая.

Этот холодный десерт непременно вам понравится. Это тот случай, когда можно приготовить сразу большую порцию и несколько дней не беспокоиться о сладеньком, рассказывает Przyslij przepis.

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Как приготовить большую порцию десерта из клубники?

Ингредиенты:

для клубничного желе:

– 600 граммов клубники;

– 2,5 стакана воды;

– 15 граммов желатина;

– 4 столовые ложки клубничного сиропа;

для кремового слоя:

– 3/4 стакана сливок 30%;

– почти 2 стакана 1 и 2/3 стакана молока;

– полстакана сахара;

– 7 граммов желатина.

Идеальное сочетание для десерта / Фото Tasty

Приготовление: