4 июня, 13:15
Клубника и сливки создают идеальный дуэт: готовим хитовый десерт лета
В сезон клубники важно насытиться любимой ягодой вволю. Большая порция панакоты именно то, что надо для такого случая.
Этот холодный десерт непременно вам понравится. Это тот случай, когда можно приготовить сразу большую порцию и несколько дней не беспокоиться о сладеньком, рассказывает Przyslij przepis.
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Как приготовить большую порцию десерта из клубники?
Ингредиенты:
для клубничного желе:
– 600 граммов клубники;
– 2,5 стакана воды;
– 15 граммов желатина;
– 4 столовые ложки клубничного сиропа;
для кремового слоя:
– 3/4 стакана сливок 30%;
– почти 2 стакана 1 и 2/3 стакана молока;
– полстакана сахара;
– 7 граммов желатина.
Идеальное сочетание для десерта / Фото Tasty
Приготовление:
- Залейте желатин водой для набухания.
- Клубнику помойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте кубиками.
- Вскипятите воду, снимите с огня, растворите в ней набухший желатин и клубничный сироп, после чего охладите.
- Формы сполосните холодной водой, налейте на дно немного желе, прокрутите для покрытия стенок на две трети и поставьте в холодильник на 15 минут.
- Затем разлейте оставшееся ягодное желе по формам и оставьте до застывания.
- Для второго слоя залейте водой еще одну порцию желатина.
- В сотейнике подогрейте сливки, молоко и сахар, снимите с плиты, добавьте набухший желатин и хорошо перемешайте.
- Осторожно вылейте сливочную массу поверх застывшего клубничного слоя и верните в холодильник.
- Перед подачей переверните готовый десерт на тарелку.