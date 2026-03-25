Ярославский показал, как испечь панеттоне дома: рецепт не на трое суток, а всего на 6 часов
- Владимир Ярославский поделился рецептом панетоне, который можно приготовить за 6 часов вместо традиционных 48 – 72.
- Панетоне – это итальянская праздничная выпечка, которая имеет характерный сливочный, цитрусовый аромат и легкую, волокнистую текстуру.
Панетоне часто сравнивают с паской из-за формы, но по структуре это совсем другая выпечка. Из-за сложного теста и долгой ферментации классический рецепт обычно занимает двое, а то и трое суток.
Вариант, который показал Владимир Ярославский, привлек внимание – шеф в своем инстаграме предложил способ, позволяющий получить тот же характерный результат значительно быстрее. По его словам, вместо традиционных 48 – 72 часов на приготовление нужно около 6 часов, если точно придерживаться температуры, последовательности замешивания и времени расстойки.
Как приготовить панетоне?
- Время: 6 часов
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 175 граммов теплой воды;
– 25 граммов сухой закваски;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов яиц;
– 100 граммов желтков;
– 530 граммов отборной муки;
– 5 граммов соли;
– 70 граммов меда;
– 150 граммов масла 82,5%;
– 325 граммов цукатов или изюма;
– 35 граммов рома;
– 60 граммов сахара;
– 30 граммов ореховой муки;
– 30 граммов белка;
– 20 граммов кукурузного крахмала.
Приготовление:
- В теплую воду температурой 30 градусов добавьте первую часть сахара и сухую закваску, перемешайте и оставьте на 15 – 25 минут, чтобы масса активировалась.
- Затем добавьте яйца комнатной температуры, вторую часть сахара, муку и соль и замешивайте тесто сначала на самой низкой скорости 6 – 8 минут, а затем на второй скорости еще 6 – 10 минут, пока не появится "глютеновое окно". После этого добавьте мед и вмешивайте его в тесто на первой скорости примерно 5 минут.
- Далее введите масло комнатной температуры и замешивайте до полного сочетания с тестом. Только после этого добавьте цукаты или изюм, предварительно замоченные в роме за несколько суток, и вымешивайте еще 1 – 2 минуты.
- Миску с тестом накройте и поставьте примерно на 2 часа в духовку, нагретую до 30 градусов, чтобы тесто хорошо подошло. Затем достаньте его, осторожно разделите на 3 части и, сохраняя поры, сверните каждую 3 – 6 раз, формируя слой. Переложите в формы, смазанные растительным маслом. Снова поставьте тесто в духовку, нагретую до 32 градусов, еще примерно на 2 часа.
- Если температура будет ниже, тесто будет ферментироваться и подходить дольше. Отдельно приготовьте макаронаж. Для этого смешайте сахар, ореховую муку, белок и кукурузный крахмал. Готовой массой покройте панетоне, которое уже подошло. Ореховую муку при необходимости можно сделать самостоятельно, просто измельчив миндаль или лещину.
- Выпекайте при конвекции сначала 10 минут при температуре 170 градусов, а потом еще 30 – 33 минуты при температуре 150 градусов. Готовность проверяйте деревянной палочкой или температурой внутри – она должна составлять 95 градусов.
- Как только достанете панетоне из духовки, сразу проколите формы снизу длинными шпажками, переверните и в таком положении полностью охладите.
Что такое панетоне?
Панетоне – это традиционная итальянская праздничная выпечка, которую чаще всего готовят на Рождество, пишет АІІ recipes. Его родиной считают Милан. Классический панетоне пекут из очень сдобного теста – с большим количеством желтков, масла, сахара, а еще добавляют изюм, цукаты из апельсиновой или лимонной кожуры. Именно поэтому он имеет не просто сладкий вкус, а сложный, глубокий аромат – сливочный, цитрусовый, немного ванильный. Самое главное в панетоне – не форма и не добавки, а тесто.
Оно не похоже на обычное тесто для кексов или даже на стандартное дрожжевое. Хороший панетоне должен быть очень легким, волокнистым, почти "нитчатым" внутри. Когда его разрывают руками, мякиш не крошится, а будто тянется тонкими слоями.
Именно из-за этой структуры панетоне так ценят – он выглядит богатым не только по составу, но и по текстуре. Еще одна его особенность – долгое приготовление. Настоящий панетоне не делается "на скорую руку". Тесто долго вызревает, подходит в несколько этапов, а часто его готовят на закваске, а не просто на дрожжах. Поэтому вкус становится глубже, а сама выпечка дольше остается мягкой.
