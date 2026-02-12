Пляцок "Пани Валевская" от Лилии Цвит: торт с хрустящей меренгой и нежным кремом

Пирог "Пани Валевская" – это десерт, который выглядит празднично и на вкус по-настоящему насыщенно. В нем сочетаются песочные коржи, кислинка джема, хрустящая меренга и нежный крем.

Это универсальный вариант для различных случаев. Он уместно будет смотреться на столе во время Масленицы – перед началом поста хочется чего-то особенного. Так же этот торт станет удачным решением ко Дню Валентина, сообщает ютуб-канал Лилии Цвит.

Как приготовить пляцок "Пани Валевская" от Лилии Цвит?

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов джема из смородины;

– 50 граммов грецких орехов или миндаля;

– 220 – 250 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 50 граммов сахара;

– 3 желтка; для меренги:

– 120 граммов сахарной пудры;

– 4 белка;

– половина столовой ложки крахмала; для крема:

– 250 миллилитров молока;

– 50 граммов сахара;

– ванильный сахар по вкусу;

– 1 столовая ложка крахмала;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 желток;

– 100 граммов сливочного масла.

Готовим знаменитый десерт по простому рецепту: видео

Приготовление:

В глубокую миску переложите большую часть муки, добавьте разрыхлитель и мягкое сливочное масло. Перетрите смесь вилкой до хрупкой структуры, после чего всыпьте сахар и добавьте желтки. Замесите тесто, постепенно подсыпая остальную муку, чтобы оно стало мягким и однородным. Разделите его на две равные части. Противень застелите пергаментом и выложите тесто, равномерно распределяя по поверхности, чтобы образовались два коржа. По желанию можно выпечь один большой пласт и уже после выпекания разрезать его пополам. Для меренги взбейте яичные белки до устойчивой, пышной массы, постепенно подсыпая сахарную пудру и не прекращая взбивания. Добавьте крахмал и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить легкость массы. Духовку разогрейте до 180 градусов. На подготовленное тесто выложите слой джема, сверху распределите меренгу ложкой и посыпьте измельченными орехами. Выпекайте коржи примерно 40–50 минут до румяной корочки. Для крема в небольшую кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал, муку и желток.

Как понять, что джем испортился?

Прежде всего стоит оценить крышку, сообщает Food and wine. Она должна быть втянута внутрь. Если банка вздута, крышка щелкает или открывается без характерного звука вакуума – герметичность нарушена.

Любая плесень, даже небольшое пятно по краю или сбоку, означает, что джем испортился полностью. Снять верхний слой и использовать остальные – не вариант. Настораживают также пена, мелкие пузырьки, резкое расслоение или слишком жидкий сироп. Свежий джем пахнет фруктами. Кислый, винный или бродильный аромат, а также шипение при открывании – явный признак порчи. Если возникает сомнение, лучше не рисковать. Хороший джем имеет ровный цвет, плотную текстуру и чистый аромат без посторонних нот.

