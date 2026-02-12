Пляцок "Пани Валевская" от Лилии Цвит: торт с хрустящей меренгой и нежным кремом
- Пирог "Пани Валевская" от Лилии Цвит сочетает песочные коржи, джем, меренгу и крем, что делает его особенным для праздничных событий.
- Это отличный выбор к любому празднику или возможность добавить вкуса будням.
Пирог "Пани Валевская" – это десерт, который выглядит празднично и на вкус по-настоящему насыщенно. В нем сочетаются песочные коржи, кислинка джема, хрустящая меренга и нежный крем.
Это универсальный вариант для различных случаев. Он уместно будет смотреться на столе во время Масленицы – перед началом поста хочется чего-то особенного. Так же этот торт станет удачным решением ко Дню Валентина, сообщает ютуб-канал Лилии Цвит.
Как приготовить пляцок "Пани Валевская" от Лилии Цвит?
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 200 граммов джема из смородины;
– 50 граммов грецких орехов или миндаля;
– 220 – 250 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 50 граммов сахара;
– 3 желтка; для меренги:
– 120 граммов сахарной пудры;
– 4 белка;
– половина столовой ложки крахмала; для крема:
– 250 миллилитров молока;
– 50 граммов сахара;
– ванильный сахар по вкусу;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 желток;
– 100 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- В глубокую миску переложите большую часть муки, добавьте разрыхлитель и мягкое сливочное масло.
- Перетрите смесь вилкой до хрупкой структуры, после чего всыпьте сахар и добавьте желтки.
- Замесите тесто, постепенно подсыпая остальную муку, чтобы оно стало мягким и однородным. Разделите его на две равные части.
- Противень застелите пергаментом и выложите тесто, равномерно распределяя по поверхности, чтобы образовались два коржа. По желанию можно выпечь один большой пласт и уже после выпекания разрезать его пополам.
- Для меренги взбейте яичные белки до устойчивой, пышной массы, постепенно подсыпая сахарную пудру и не прекращая взбивания.
- Добавьте крахмал и аккуратно перемешайте, чтобы сохранить легкость массы.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. На подготовленное тесто выложите слой джема, сверху распределите меренгу ложкой и посыпьте измельченными орехами.
- Выпекайте коржи примерно 40–50 минут до румяной корочки. Для крема в небольшую кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал, муку и желток.
Как понять, что джем испортился?
Прежде всего стоит оценить крышку, сообщает Food and wine. Она должна быть втянута внутрь. Если банка вздута, крышка щелкает или открывается без характерного звука вакуума – герметичность нарушена.
Любая плесень, даже небольшое пятно по краю или сбоку, означает, что джем испортился полностью. Снять верхний слой и использовать остальные – не вариант. Настораживают также пена, мелкие пузырьки, резкое расслоение или слишком жидкий сироп. Свежий джем пахнет фруктами. Кислый, винный или бродильный аромат, а также шипение при открывании – явный признак порчи. Если возникает сомнение, лучше не рисковать. Хороший джем имеет ровный цвет, плотную текстуру и чистый аромат без посторонних нот.
