Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Нежные, воздушные и дарят наслаждение: готовим любимые панкейки на кефире
30 марта, 10:05
2

Нежные, воздушные и дарят наслаждение: готовим любимые панкейки на кефире

Лилия Имбировская-Сиваковская

Панкейки отличный выбор для вкусного праздничного завтрака. А с любимыми дополнениями они подарят просто незабываемые эмоции.

Обычно панкейки готовят на молоке, однако рецепт на кефире также стоит принять во внимание. Одно из его ключевых преимуществ – блины точно получатся пышными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Нова страва".

Интересно Даже через неделю останется мягкой: рецепт паски, которая станет вашей любимой

Рецепт панкейков на кефире

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплого кефира;
– 1 стакан муки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соды.

Приготовление:

  1. Влейте теплый кефир в глубокую миску.
  2. Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы сода начала действовать.
  3. В другой емкости взбейте яйцо с сахаром.
  4. Вылейте яичную смесь в кефир, тщательно перемешайте.
  5. Постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно размешивая, чтобы избежать комочков.
  6. Добавьте масло и хорошо вымесите тесто. Оно должно быть густым, как сметана.
  7. Выпекайте панкейки на сухой сковороде по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
  8. Подавайте с любимыми добавками.

Приятного аппетита!

Он никогда не надоедает: простой салат из пекинской капусты.