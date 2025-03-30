30 марта, 10:05
Нежные, воздушные и дарят наслаждение: готовим любимые панкейки на кефире
Панкейки отличный выбор для вкусного праздничного завтрака. А с любимыми дополнениями они подарят просто незабываемые эмоции.
Обычно панкейки готовят на молоке, однако рецепт на кефире также стоит принять во внимание. Одно из его ключевых преимуществ – блины точно получатся пышными, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Нова страва".
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Рецепт панкейков на кефире
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 миллилитров теплого кефира;
– 1 стакан муки;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 чайной ложки соды.
Приготовление:
- Влейте теплый кефир в глубокую миску.
- Добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы сода начала действовать.
- В другой емкости взбейте яйцо с сахаром.
- Вылейте яичную смесь в кефир, тщательно перемешайте.
- Постепенно добавляйте просеянную муку, постоянно размешивая, чтобы избежать комочков.
- Добавьте масло и хорошо вымесите тесто. Оно должно быть густым, как сметана.
- Выпекайте панкейки на сухой сковороде по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
- Подавайте с любимыми добавками.
Приятного аппетита!
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