Огромный панский дерун: гуцульский рецепт, который вы должны знать

Деруны – это то блюдо, перед которым просто невозможно устоять. А когда порция просто гигантская – то и подавно.

Панский дерун – это изобретение гуцульских хозяек, которое точно придется вам по вкусу. Готовить его легче, чем обычные деруны, а любимого блюда получается еще больше на порцию. Убедитесь в этом с рецептом из инстаграма liliya.cooking.

Как приготовить панский дерун

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 – 7 картофелин;

– 2 лука;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу;

грибная подлива:

– 500 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– 50 миллилитров сливок;

– соль и перец по вкусу;

– твердый сыр.

Приготовление:

Приготовление:

Натрите картофель и лук, добавьте яйцо, муку и специи, хорошо перемешайте. Обжарьте деруны на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Для соуса грибы мелко нарежьте, поджарьте с луком, приправьте, влейте сливки и тушите под крышкой несколько минут. Подавайте деруны горячими, полив грибным соусом и посыпав тертым сыром.

Из какого картофеля готовить драники?

Выбор картофеля – важная часть приготовления драников. Именно от этого выбора зависит консистенция и вкус блюда, рассказывает Cookpad.

Выбирайте крахмалистый картофель – это лучший союзник в приготовлении драников. Проверить содержание крахмала очень просто: разрежьте картофель пополам и потрите половинки друг о друга.

Если сможете поднять их вместе, держа только одну частицу – все прекрасно и деруны будут невероятными.

