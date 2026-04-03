Очень вкусная пасха без замешивания: лучше сделает не каждая пекарня

Приготовление кулича всегда ассоциируется с немалыми трудностями и затратами времени. Пасхальная выпечка действительно требует внимания, но даже здесь можно найти способ сделать все проще.

Если вы каждый год переживаете, чтобы пасхальная выпечка получилась идеальной – попробуйте воспользоваться этим простым рецептом. Он избавляет от многих забот, но в то же время дарит отличный результат, рассказывает портал Clutch.

Как приготовить пасху без замешивания?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 380 миллилитров теплого молока;

– 1 пакетик сухих дрожжей;

– 5 – 6 яиц;

– 300 граммов сливочного масла;

– 300 граммов сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– цедра половины лимона;

– 100 граммов изюма;

– щепотка ванили;

глазурь:

– 150 граммов сахарной пудры;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Рыхлый кулич без усилий / Фото "Хочу"

Приготовление:

Слегка подогрейте молоко до комнатной температуры и полностью растворите в нем дрожжи. Всыпьте часть просеянной муки, тщательно перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на час. Параллельно залейте изюм кипятком на 30 минут, чтобы он стал мягким. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Отделите белки от желтков (два белка сразу отложите в холодильник, они понадобятся для глазури). Остальные белки взбейте до пышной воздушной пены, а желтки смешайте с сахаром до полного растворения кристаллов и однородности. Соедините опару, что поднялась, с яичной массой, растопленным маслом и остатками муки. Добавьте соль, ваниль и лимонную цедру для аромата. Равномерно вымесите тесто и оставьте его отдыхать еще на 30 минут. После этого вмешайте в массу подготовленный изюм. Разлейте готовое тесто в бумажные формы, заполняя их лишь на треть объема. Подождите еще 30 минут, пока тесто поднимется в формах. Отправляйте выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах примерно на час. Готовность проверяйте деревянной шпажкой Для глазури взбейте охлажденные белки до устойчивых пиков, постепенно всыпая сахарную пудру. В конце влейте немного лимонного сока для блеска. Нанесите полученную массу на полностью остывшие куличи и украсьте кондитерской посыпкой.

Пасхальные символы в корзине

Какой бы кулич вы не готовили, важно правильно собрать пасхальную корзину. Сделать это несложно, если немного углубиться в символы праздника, рассказывает портал "Уже-вже".

Сама пасхальная корзина – это символ Воскресения и праздничной трапезы, где каждый продукт имеет глубокое символическое значение. Пасха символизирует воскресение и жизнь, а яйца – новую жизнь. Масло – это жертвенность, мясо – изобилие, в хрене – сила, а соль – чистота. Также важно украсить корзину зеленью и накрыть полотенцем – это еще один символ достатка.

