Классику не заменит ничто: рецепт традиционной паски от неповторимой пани Стефы

Уже скоро Пасха, а значит, пора собирать рецепты вкусных куличей. Если в какой-то момент сложно будет выбрать – лучше всего остановиться на классике.

Обычно все забывают о классике и делают пасху "паннетонового" типа. 24 Канал предлагает не отбрасывать классический вариант и сделать его по рецепту непревзойденной пани Стефы. К теме Прабабушки в этом разбирались: проверенный рецепт "Львовской" паски от Дарьи Цвек Рецепт классической паски от пани Стефы Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 400 – 450 граммов теплого молока;

– 100 граммов дрожжей;

– 10 желтков;

– 250 граммов сливочного масла;

– 250 – 300 граммов сахара;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов изюма;

– 100 граммов цукатов;

– 1/2 чайной ложечки соли;

– цедра и ванильный сахар. Приготовление: Муку просеиваем и оставляем на немного в теплом месте. Дрожжи крошим, добавляем теплое молоко, немного муки и несколько ложек сахара. Оставляем на 15 – 20 минут, чтобы забродило. Желтки растираем с сахаром, цедрой и ванильным сахаром в пену. К дрожжевой заготовки добавляем просеянную муку и соль, перемешиваем, добавляем желтки и вымешиваем. Добавляем топленое сливочное масло и хорошо вымешиваем, тесто должно быть гладким и блестящим. Аккуратно добавляем изюм с цукатами, перемешиваем и оставляем в теплом месте, чтобы росло. Когда тесто вырастает – обминаем, наполняем им формы на 1/3 высоты и снова оставляем расти. Разогреваем духовку до 200 градусов, выпекаем 15 минут, снижаем температуру до 175 и готовим еще 45 минут. Вынимаем кулич из формы, когда она остынет. Приятного аппетита! Он вкусный как никакой другой: как заготовить березовый сок.