Овощной паштет – вкусный и здоровый способ что-то перехватить, когда времени совсем нет. Его можно готовить хоть каждый день, он никогда не надоедает и нравится даже детям.

В современном ритме жизни так важно всегда иметь в холодильнике что-то вкусное и питательное. Паштет с цуккини и сыром – это замечательная закуска, с которой перекуса с нетерпением будут ждать даже ваши дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Лунный календарь закруток на сентябрь Как приготовить паштет из цуккини и сыром? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов цуккини;

– 100 граммов сливочного сыра;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки масла;

– соль, перец и зелень по вкусу. Приготовление: Цуккини нарезаем кружочками толщиной примерно 5 миллиметров. Перекладываем в миску, добавляем соль и масло, перемешиваем и оставляем настояться полчаса. На противень стелим бумагу для выпекания и выкладываем кружочки цуккини. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут. После выпекания даем овощам остыть, перекладываем их в чашу блендера, добавляем чеснок и свежую зелень, взбиваем до кремовой массы. Затем добавляем сливочный и твердый сыр и еще раз взбиваем. Подаем на кусочках хлеба или гренках. Приятного аппетита! Какие еще есть бюджетные и вкусные закуски? Стоит внимания намазка из кабачков и плавленого сыра.

Она получается очень нежной и нравится даже детям.