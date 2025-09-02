Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Блюдо сезона: овощной паштет из цуккини и сыра – хозяйки в восторге от легкости
2 сентября, 19:04
2

Блюдо сезона: овощной паштет из цуккини и сыра – хозяйки в восторге от легкости

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Овощной паштет из цуккини и сыра является вкусным и здоровым перекусом.
  • Блюдо подходит для ежедневного употребления и популярно среди детей.

Овощной паштет – вкусный и здоровый способ что-то перехватить, когда времени совсем нет. Его можно готовить хоть каждый день, он никогда не надоедает и нравится даже детям.

В современном ритме жизни так важно всегда иметь в холодильнике что-то вкусное и питательное. Паштет с цуккини и сыром – это замечательная закуска, с которой перекуса с нетерпением будут ждать даже ваши дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно Лунный календарь закруток на сентябрь

Как приготовить паштет из цуккини и сыром?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов цуккини;
– 100 граммов сливочного сыра;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 столовые ложки масла;
– соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Цуккини нарезаем кружочками толщиной примерно 5 миллиметров.
  2. Перекладываем в миску, добавляем соль и масло, перемешиваем и оставляем настояться полчаса.
  3. На противень стелим бумагу для выпекания и выкладываем кружочки цуккини. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут.
  4. После выпекания даем овощам остыть, перекладываем их в чашу блендера, добавляем чеснок и свежую зелень, взбиваем до кремовой массы.
  5. Затем добавляем сливочный и твердый сыр и еще раз взбиваем.
  6. Подаем на кусочках хлеба или гренках.

Приятного аппетита!

Какие еще есть бюджетные и вкусные закуски?

  • Стоит внимания намазка из кабачков и плавленого сыра.
  • Она получается очень нежной и нравится даже детям.