18 марта, 12:33
Элегантный вкус, который покоряет с первого "кусь": печенье с кусочками черного шоколада
Шоколадное печенье продолжает занимать особое место в сердцах любителей десертов во всем мире. А кусочки горького шоколада внутри лишь подчеркивают его особую текстуру.
Если вы любите шоколад и домашнюю выпечку, этот рецепт вам понравится. Как приготовить печенье с черным горьким шоколадом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman24.
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Печенье с черным горьким шоколадом
- Время: 35 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1 плитка горького шоколада;
– ванилин – по вкусу;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 стакана муки.
Приготовление:
- Масло доведите до комнатной температуры, а шоколад положите в морозилку.
- Взбейте яйца и сахар. Теперь введите масло и разотрите массу. Далее постепенно добавляйте муку. В результате у вас должно получиться тягучее тесто без комочков.
- После смешивания добавьте разрыхлитель и ванилин.
- Подмороженный шоколад разрежьте на кусочки и добавьте их в тесто. Теперь сформируйте шарики для печенья.
- На противень выстелите пергамент, выложите шарики и поставьте выпекаться в духовку при температуре 190 градусов в течение 20 минут. Печенье готово.
Приятного аппетита!
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