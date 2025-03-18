Элегантный вкус, который покоряет с первого "кусь": печенье с кусочками черного шоколада

Шоколадное печенье продолжает занимать особое место в сердцах любителей десертов во всем мире. А кусочки горького шоколада внутри лишь подчеркивают его особую текстуру.

Если вы любите шоколад и домашнюю выпечку, этот рецепт вам понравится. Как приготовить печенье с черным горьким шоколадом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Печенье с черным горьким шоколадом

Время: 35 минут

35 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 плитка горького шоколада;

– ванилин – по вкусу;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 стакана муки.

Приготовление:

Масло доведите до комнатной температуры, а шоколад положите в морозилку.

Взбейте яйца и сахар. Теперь введите масло и разотрите массу. Далее постепенно добавляйте муку. В результате у вас должно получиться тягучее тесто без комочков.

После смешивания добавьте разрыхлитель и ванилин.

Подмороженный шоколад разрежьте на кусочки и добавьте их в тесто. Теперь сформируйте шарики для печенья.

На противень выстелите пергамент, выложите шарики и поставьте выпекаться в духовку при температуре 190 градусов в течение 20 минут. Печенье готово.

Приятного аппетита!

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