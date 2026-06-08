Это лучше чипсов и сухариков: делаем печенье к пиву за несколько минут

Чипсы, сухарики и рыба – далеко не единственные закуски, которые могут прекрасно дополнить пиво. Стоит немного поэкспериментировать и попробовать интересное печенье!

Печенье к пиву с плавленым сыром может стать для вас очень хорошей находкой. Оно легкое в приготовлении и дополнит ваш отдых и подарит новые впечатления, рассказывает Мирослава Пекарюк в своем инстаграме.

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Как сделать печенье к пиву?

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 350 граммов масла;

– 300 граммов плавленого сыра;

– соль и тмин по вкусу.

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Приготовление: